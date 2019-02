Vytoužené zlato! Samková je poprvé mistryní světa

Snowboardcross: Muži: 1. Dierdorff (USA), 2. Douschan (Rak.), 3. Perathoner (It.), 4. Eguibar (Šp.), 5. Vedder (USA), 6. Brochu (Kan.), ...v kvalifikaci 39. Kubičík, 43. Žerava, 44. Vintr, 45. Koudelka (všichni ČR). Ženy: 1. Samková (ČR), 2. Bankesová (Brit.), 3. Moioliová, 4. Gallinaová (obě It.), 5. Jacobellisová (USA), 6. Bruttová (It.), ...v kvalifikaci 27. Hopjáková (ČR).