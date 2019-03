Zagitovová má první světový titul, Březinová skončila dvacátá.

Olympijská vítězka Alina Zagitovová z Ruska poprvé získala titul krasobruslařské mistryně světa. V japonské Saitamě vyhrála po krátkém programu i volnou jízdu a nechala za sebou o 12,74 bodu Elizabet Tursynbajevovou z Kazachstánu, která se blýskla čtverným salchowem v úvodu volné jízdy. Bronz získala dvojnásobná mistryně světa Ruska Jevgenija Medveděvová. Česká reprezentantka Eliška Březinová po dvou pádech ve volné jízdě klesla z 18. místa na 20. příčku.

Šestnáctiletá Zagitovová nechala zapomenout na selhání ve volných jízdách na loňském MS i letošním evropském šampionátu. Tentokrát byla suverénní, získala výrazně kladné známky za provedení všech skoků a jasně triumfovala. Je to její první medaile z MS, loni skončila pátá. "Moje první myšlenka na konci jízdy byla 'Jo, dokázala jsem to'. Trnitou cestou ke hvězdám. Byla jsem hodně nervózní, ale myslím, že zkušenost z olympiády mi pomohla," uvedla.

V tak mladém věku měla ve sbírce olympijské i světové zlato naposledy Američanka Tara Lipinská, které bylo patnáct, když na ZOH 1998 v Naganu navázala na triumf z MS 1997.

Životní závod odjela devatenáctiletá tréninková kolegyně Zagitovové Tursynbajevová, která se loni v létě vrátila od Briana Orsera k trenérce Eteri Tutberidzeové. Jejím maximem na MS bylo zatím deváté místo z roku 2017. Letos už byla druhá na mistrovství čtyř kontinentů i univerziádě a s přispěním čtverného salchowu získala své nejcennější stříbro. "Pořád nemohu uvěřit tomu, že mám stříbro. Povedlo se mi zajet dva čisté programy, což se mi stává jen zřídka," pochvalovala si. Teď chce pracovat na dalších obtížných skocích, jako je například trojitý axel.

Comeback se podařil šampionce z let 2016 a 2017 Medveděvové, jež se po letním odchodu od Tutberidzeové k Orserovi v první polovině sezony trápila a nedostala se ani do ruského výběru pro ME. Dodatečně ale byla nominována na MS a s výjimkou druhého dvojitého axelu předvedla suverénní výkon.

V těsném souboji o medaile se díky tomu posunula ze čtvrtého místa po krátkém programu na bronzovou příčku. "Dokázala jsem, že jsem pořád tady, že mohu pracovat, zlepšovat se a přinášet lidem radost. Příští rok uvidíte silnou a nádhernou Medveděvovou," radovala se devatenáctiletá Ruska, která se potýkala s bolavou kyčlí.

Neskrývala údiv a nadšení, když zjistila, že v součtu se dostala o 31 setin bodu před domácí favoritku Riku Kihiraovou. Japonce se povedl jen jeden z plánovaných dvou trojitých axelů, za kterým v kombinaci skočila ještě trojitý toeloop. Při druhém trojitém axelu upadla, což ji připravilo o medaili, i když měla druhou nejlepší volnou jízdu.

Třiadvacetiletá Březinová nevylepšila na MS životní osmnáctá místa z let 2014 a 2018. Spadla při trojitém flipu i při druhém pokusu o trojitý lutz, získala za volnou jízdu o 14,6 bodu méně než při desátém místě na ME a pohoršila si na konec druhé desítky. Byla desátou nejlepší Evropankou.