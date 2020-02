Závod sdruženářů vyhrál Riiber, Češi nebodovali

1. J. M. Riiber 25:08,9, 2. Graabak (oba Nor.) -59,3, 3. Herola (Fin.) -1:02,4, 4. Krog (Nor.) -1:17,7, 5. Faisst (Něm.) 1:23,5, 6. Fritz (Rak.) -1:28,1, 7. Björnstad -1:35,5, 8. Oftebro (oba Nor.) -1:48,6, 9. Frenzel (Něm.) -1:56,6, 10. Klapfer (Rak.) -2:05,4, ...34. Portyk -4:18,4, Vytrval nedokončil, Pažout (všichni ČR) nenastoupil do běžecké části. Průběžné pořadí (po 14 z 19 závodů): 1. J. M. Riiber 1360 b., 2. Graabak 931, 3. Geiger (Něm.) 807, 4. Oftebro 638, 5. Björnstad 518, 6. Riessle (Něm.) 507, ...26. Portyk 96, 42. Pažout 16, 49. Vytrval 4.