Zdravotní komplikace znemožnily Ledecké start na mistrovství světa

Ester Ledecká nebude kvůli nespecifikovaným zdravotním problémům startovat na mistrovství světa ve snowboardingu. Ze závodů ve slovinské Rogle se odhlásila ráno před paralelním obřím slalomem a nenastoupí ani do úterního paralelního slalomu.

"Nedokážu dokončit ani rozcvičku, natož unést snowboard jednou rukou nad hlavou, což rozhodlo o tom, že na startu nemám co dělat," uvedla pětadvacetiletá Ledecká v prohlášení pro média a doplnila: "Budu se svým týmem pracovat na tom, abych mohla závodit ve finále Světového poháru na lyžích v Lenzerheide."

Na šampionátu ve snowboardingu se měla představit znovu po čtyřech letech, předloni boj o medaile kvůli lyžím vynechala. A měla patřit k favoritkám. V paralelním obřím slalomu je olympijskou vítězkou i mistryní světa, zlato ze světového šampionátu má i v paralelním slalomu. V Rogle v minulosti vyhrála pět závodů seriálu SP.

Ledecká se začala na snowboardu připravovat po lyžařském mistrovství světa v Cortině d'Ampezzo, kde obsadila čtvrté místo ve sjezdu a superobřím slalomu. Problém se objevil už během tréninku na prkně. "Zkoušeli jsme to řešit různými způsoby a zdálo se, že by se to mohlo zlepšit. Ester bojovala, aby se mohla postavit na start a naplno odjet závod," řekl fyzioterapeut Ledecké Michal Lešák.

Večer před závodem se byla Ledecká mimo jiné krátce projít s hůlkami okolo hotelu nad sjezdovkami a ráno se ještě připravovala na start. "Normálně jsme vstali, počítali se závodním režimem, ale bolest byla intenzivní a je bezpečnější to vynechat," řekl Lešák. Okolo tři čtvrtě na sedm bylo jasné, že Ledecká nepojede. "Celý tým rozhodl, že nebudeme riskovat, že by se to mohlo zhoršit," konstatoval Lešák.

Ledecká s týmem hned zamířila domů. "Aby co nejdříve podstoupila další vyšetření, odpočinula si a začala rehabilitaci," řekl Lešák. Zimní "obojživelnice" má nyní čtrnáct dnů, aby se dala dohromady před finále SP sjezdařek v Lenzerheide.

V aktuální sezoně jela Ledecká na snowboardu Světový pohár jen v prosinci v Cortině, kde ovládla paralelní obří slalom. Právě po tomto startu měla rovněž určité zdravotní problémy. "Je to relativně podobná věc. Tam se to povedlo vyřešit, ale tady bylo bezpečnější nejet," pronesl Lešák bez bližších podrobností.

Ledecká měla v minulosti opakovaně problém se zády. Bolesti ji omezovaly už na olympiádě v Soči 2014 a trápily ji například i před šokujícím zlatým závodem v superobřím slalomu na lyžích na hrách v Pchjongčchangu 2018.