Zemřel trenér skokanů Remsa, který stál za Raškovými úspěchy

Bývalý československý reprezentant a později trenér skokanů na lyžích Zdeněk Remsa, který v sobotu zemřel ve věku devadesáti let, byl zakladatelem slavné skokanské party známé jako Remsa Boys. Do ní patřil například olympijský vítěz Jiří Raška, Josef Matouš, Dalibor Motejlek nebo Zbyněk Hubač. "Byli jsme skvělá parta. V té době jsme předběhli svět především v kondiční přípravě. Navíc u nás už tehdy byly můstky s umělou hmotou. Trénovat jsme tak mohli i v létě," řekl k tomu jednou Raška.

Remsa s Raškou se zpočátku dohadovali o technice odrazu. "Když jsme se dohodli, začal skákat výborně, ale bohužel olympiádu v Innsbrucku (1964) už nestihl," řekl Remsa a vyzdvihl Raškovu touhu něco dokázat a tvrdě pracovat. "Jeho to nezlomilo, nehodil flintu do žita a makal dál a ještě víc. V tom byl výjimečný," dodal. Po Raškově slavném triumfu na olympijských hrách v Grenoblu 1968 za českým trenérem chodili Rakušané a ptali se, jak to dokázal. "Den před závodem jsme šli do sauny, ohřáli se, proplavali v bazénu a šli spinkat. A druhý den jsme byli odpočinutí a připravení psychicky i fyzicky," odpovídal.

Remsa se narodil 29. prosince 1928 v Horní Branné na Semilsku. Reprezentoval Československo na ZOH 1948 ve Svatém Mořici a na několika následných světových šampionátech. Na Turné čtyř můstků v roce 1957 skončil desátý. Poté se úspěšně věnoval výchově nových skokanů.

V roce 1960 nastoupil do Dukly Liberec a stal se trenérem reprezentace skokanů. Trénoval Rašku, Motejlka, Matouše, Rudolfa Hönla a další. Čeští skokani začali porážet Seveřany, kteří v té době hráli prim. Nové tréninkové metody, které Remsa prosadil a pro něž nadchl reprezentační tým, brzy přinesly výsledky. Od světového rekordu Motejlka v letech 142 metrů, přes čtvrté místo Matouše na ZOH v Innsbrucku 1964 až po senzační zlato a stříbro Rašky na ZOH v Grenoblu. Hubač pod jeho vedením skončil v prestižním Turné čtyř můstků dvakrát třetí v celkovém pořadí.

V roce 1970 se trenér Remsa s reprezentací rozloučil a dlouhá léta působil podobně úspěšně ve Slovinsku. Slovince trénoval přes 15 let, jeho rukama prošli Vasja Bajc, vítěz Světového poháru Primož Peterka či Matjaž Debelak, kterého dovedl až k olympijskému bronzu z Calgary 1988. Bajc, který v letech 2004-2006 trénoval české skokany, často na Remsu vzpomínal. "Moc jsme si tenkrát nerozuměli. Remsa dost mával rukama a křičel na nás."

V roce 2009 byl Remsa členem organizačního týmu MS v Liberci. Ještě ve svých sedmdesáti letech se věnoval výchově lyžařské mládeže v Lomnici nad Popelkou, trénoval i skokana Romana Koudelku. V lednu 2017 byl uveden do Síně slávy Unie profesionálních trenérů.