Bank o Ledecké: Tušil jsem, že jednou vyhraje. Ale ne už teď

Lyžařský trenér Ester Ledecké Tomáš Bank byl přesvědčen, že jeho svěřenkyně jednou vyhraje i na lyžích. Ani on ale nečekal, že to bude tak brzo. Při olympijském závodě stál u trati superobřího slalomu a neměl čas kontrolovat přesné mezičasy. Šokující vítězství zjistil z mobilu.

Už tréninky ukazovaly, že dvaadvacetiletá Ledeká je rychlá i na lyžích. "Vždycky byla jedna z nejrychlejších. Jezdila s Rakušankami, Italkami, Kanaďankami. Já jsem věděl, že jednou vyhraje, ale že to bude tak brzo, to jsem netušil," řekl Bank.

Od prvního mezičasu věděl, že Ledecká jede rychle. "Takže jsem koukal, jak jede. Ale neměl jsem čas koukat do mobilu na ty mezičasy. Když dojela do cíle, tak mě tam všichni málem umačkali," vyprávěl.

Ledecká podle něj těží z mimořádné fyzické kondice. "Dokáže udělat, co vymyslíme. Když vymyslíte optimální lajnu, tak ještě není nikde řečené, že to udělá. Ale ona to udělá, protože je na tom fyzicky tak dobře, že to zvládne," popsal jednu ze silných stránek své svěřenkyně.

Ta disponuje také perfektním citem pro lyže. "Její nohy okamžitě reagují na jakoukoli změnu. Takže řeší problémy okamžitě, jak nastanou. To má možná ze snowboardu," řekl.

Česká výprava dosud v Pchjongčchangu čekala na zlato a Ledecká překvapivým triumfem ze sebe dost možná strhla tlak, pod kterým by byla jako velká favoritka na vítězství v obřím slalomu na snowboardu, který je na programu až v předposlední den olympiády. "Já jsem měl strach, že bude Ester poslední šance na zlato, že na ni bude zbytečný tlak. Tak dobrý, tak to vyřešila," poznamenal Bank.