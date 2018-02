Biatlonistkám vítr přeložil vytrvalostní závod na čtvrtek

Vytrvalostní závod biatlonistek na olympijských hrách v Pchjongčchangu byl kvůli silnému větru odložen na čtvrtek. Začít by měl před muži v 9:15 SEČ, mužský čtvrteční závod byl posunut o půl hodiny na 12:30.

Větrné počasí v korejském dějišti her nabouralo výrazně program už ve sjezdovém lyžování, z plánovaných čtyř závodů se odjela zatím jen úterní kombinace mužů. Dnes na nepříznivé podmínky doplatily nejprve slalomářky a nakonec i biatlonistky, které měly absolvovat nejdelší závod na 15 kilometrů.

Na start se chystala i česká čtveřice Veronika Vítková, která už má bronzovou medaili ze sprintu, Markéta Davidová, Jessica Jislová a Eva Puskarčíková. Na třetí olympijský titul chtěla útočit Němka Laura Dahlmeierová.

Ve čtvrtek už by podmínky v biatlonovém Alpensia Centru měly být podle předpovědi počasí příznivé.

⚠️ Due to strong wind hitting the Alpensia #Biathlon Centre and forecasts predicting gusts of more than 15m/s, the Women’s Individual has been moved to tomorrow. The new starting times are the following:

Women’s Individual: 17:15

Men’s Individual: 20:20#PyeongChang2018 pic.twitter.com/8SDXLxBX9v