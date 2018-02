Bimbo dozrál! raduje se z Krčmářova stříbra kouč Málek

Až doposud žil sedmadvacetiletý biatlonista Michal Krčmář ve stínu slavnějších reprezentačních kolegů, dnes na olympijských hrách v Pchjongčchangu vystoupil do světel reflektorů a vybojoval stříbrnou medaili ve sprintu. Využil chyb řady soupeřů na střelnici a připsal si životní výsledek.

"Jaké jsou moje první pocity? No super," radoval se trenér trenér mužů Michael Málek na střelnici a objímal se s masérkou Petrou Sedláčkovou. "Byl to krásný závod. Ze začátku to nevypadalo, ale pak to vygradovalo a je to nepopsatelné," usmíval se.

Krčmář se v chladných korejských podmínkách zařadil po bok Ondřeje Moravce, Jaroslava Soukupa a Michala Šlessingra, kteří ve svých sbírkách již medaile z individuálních závodů na olympijských hrách či mistrovství světa mají. Rodák z Vrchlabí doposud získal "jen" stříbro na juniorském světovém šampionátu v Kontiolahti 2012 ve štafetě.

"Michal zraje a už se řadí k top závodníků. Taky čekal na svoji příležitost a vzal ji za pačesy. Největší favoriti mu dali šanci na střelnici a on ji využil. Takové závody se musí proměňovat," řekl Málek a poukázal na střelecké chyby favoritů v čele s Martinem Fourcadem z Francie i Norem Johannesem Thingnesem Bö.

Český reprezentant měl naopak při střelbě potřebné štěstí. "Ale to se počítá. Je dobře, že štěstí nechodí po horách, ale po lidech. Měl jeden kalibřík, který mu spadl. To byla třetí rána vleže. Jinak to měl s přehledem, stojka byla úplně parádní. V závěru vystupňoval tempo a bylo vidět, že na trati se cítil hodně silný," řekl Málek. Krčmář nakonec zaostal za vítězným Arndem Peifferem z Německa jen o 4,4 sekundy.

Krčmář uspěl v Pchjongčchangu hned v prvním závodě, přitom bezprostředně po příjezdu se mu v Koreji moc nedařilo. "Nebyl to úplně on. Byl nervózní, bylo to vidět, že s větrnou střelnicí si úplně netykal. Ale důležitý je závod, který se mu perfektně povedl," pochvaloval si Málek a přiznal, že Krčmářovi pomohl i pohovor s šéftrenérem Ondřejem Rybářem. "Dobrá rozmluva s naším šéftrenérem dělá zázraky," řekl Málek.

"Důležité je dostat závodníka do pohody, aby věděl, že není potřeba něco vymýšlet. Musí dělat, co je naučený, a to, co mu funguje celou sezonu. A ne extra psí kusy," vysvětlil Málek, který Krčmářův stav přirovnal k loňskému úvodu MS. "Předtím mu to ve Svěťáku šlo a čekal, že to bude dobrý. A úplně pak ten závod odepsal," řekl.