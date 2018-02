Bratr Ledecké sprostě nadával ČT: Měli by vás ukřižovat!

Překvapivým vítězstvím v superobřím slalomu Ester Ledecká šokovala na olympijských hrách v Pchjongčchangu celý svět. Že by mohla dosáhnout na medaili totiž vzhledem k jejím předchozím lyžařským výsledkům nečekal vůbec nikdo. I proto se závod v sobotu ráno původně jel tak trochu ve stínu zájmu tuzemských fanoušků, kteří hromadně dávali přednost souběžně hranému utkání českých hokejistů s Kanadou.



Na veřejnoprávní České televizi vlastně ani neměli jinou možnost, ČT totiž kvůli složitým licenčním podmínkám může olympijské dění vysílat jen na jednom kanále. A logicky tak dala přednost prestižnímu hokejovému souboji národního týmu proti Kanadě s tím, že super-G lyžařek nabídne ze záznamu. Někteří diváci to ale nesli velmi nelibě. Jedním z nich byl i bratr Ester Ledecké Jonáš, který na oficiálním facebookovém profilu ČT nešetřil v komentářích pod článkem o závodě ostrými slovy.



"Za to, že to nedáváte v televizi, by vás měli ukřižovat, vy č**áci!" komentoval Ledecký status ČT. A po chvilce ve vulgaritách pokračoval. "Rád bych se sešel s tou p*čou, která rozhodla, že místo toho pustí hokej. Smrt ČT!" nadával bratr úspěšné sportovkyně. Čtyřiadvacetiletý Ledecký, který je ve veřejném prostoru známý jako výtvarník a hudebník, si s drsnými výrazy tentokrát nebral servítky.



V neděli pak na svém vlastním profilu napsal trochu smířlivější vyjádření, ale přesto svůj názor nezměnil. "Kdo mě trochu zná, ví, že jsem horká hlava. Je to vlastnost, kterou na sobě opravdu nemám rád, avšak nebudu jen stát s rukama v kapsách a přihlížet jakémukoliv bezpráví," podotkl Ledecký. Podle něj totiž Česká televize měla postupovat úplně jinak.

"Za svými výroky si pevně stojím. Pravda, nemusel jsem použít sprosté nadávky, i když v tomto případě jsou zcela na místě. Pokud má nastat rozhodnutí, zdali vysílat postupové utkání v hokeji nebo medailový závod, kde máme sebemenší naději na pódium, není co řešit," vysvětlil bratr zlaté medailistky svůj postoj. ČT poradil, že mohla hokejový zápas přerušit a odvysílat živě alespoň jednotlivé jízdy českých reprezentantek.



"Nikdy nebudu držet krok a hubu, nebojím se zašpinit si u toho ruce. O svoji rodinu se budu vždy bít, jak jen to půjde," uzavřel Ledecký. Jednoduché rozhodování České televize ale na Twitteru stručně popsal například komentátor Ondřej Zamazal. "Držitelem práv na OH je Eurosport. Manuál, jak smíme a nesmíme vysílat, je tak rozsáhlý, že zázraky netvoříme. Navíc super-G bylo odloženo, takže proti Ester šel hokej," uvedl Zamazal.

Není to fér. Držitelem práv na OH je #Eurosport. Manuál, jak smíme a nesmíme vysílat (mj. jen na 1 programu, žádný web, max. 1 repríza, nemožnost upravovat odvysílané přenosy pro záznam atd.), je tak rozsáhlý, že zázraky netvoříme. Navíc: super-G odloženo = proti Ester byl hokej. - Ondřej Zamazal (@OndrejZamazal) 17. února 2018

Program závodů v alpském lyžování totiž v prvním týdnu her značně ovlivnil silný vítr, kvůli kterému se plán jednotlivých disciplín musel měnit. Zmíněné super-G se sice jelo ve stejný den, ale mělo hodinové zpoždění. ČT navíc nemůže ani na internetových stránkách přenášet nic kromě toho, co zrovna vysílá v televizi. Fanoušci, kteří chtěli ženské super-G sledovat živě, proto museli přepnout na placený Eurosport. Anebo si počkat, až ČT po skončení hokeje odvysílá záznam, jiná možnost zkrátka nebyla.

Ledecký přesto míní, že si veřejnoprávní televize měla počínat jinak. Jistý si tak může být alespoň tím, že až bude jeho sestra v sobotu ráno bojovat o medaile na snowboardu, ČT si její závod už určitě ujít nenechá.