Češi urvali výhru nad Kanadou, nájezdovou loterii rozhodl Kovář

Čeští hokejisté porazili ve svém druhém vystoupení na olympijském turnaji v Pchjongčchangu Kanadu 3:2 po samostatných nájezdech. Udělali tak důležitý krok k prvenství ve skupině A a k přímému postupu do čtvrtfinále. Dramatický duel rozhodl útočník Jan Kovář. Poslední zápas ve skupině odehraje národní tým v neděli od 8:40 SEČ proti Švýcarsku. Mužstvo ze země helvétského kříže rovněž vyhrálo, když doslova rozstřílelo Koreu 8:0.

Svěřenci kouče Josefa Jandače v utkání dvakrát prohrávali. Poprvé inkasovali už po 73 vteřinách hry, ale na branku Masona Raymonda z přesilovky odpověděl Dominik Kubalík. Druhý kanadský gól zařídil René Bourque, v úvodu druhé třetiny vyrovnal Michal Jordán.

Trenéři sáhli k několika změnám: Vitáskovo místo v obranných řadách zaujal Kundrátek, jen z tribuny sledoval duel forvard Vondrka. Nově byli nasazeni do hry útočníci Dominik Kubalík a Martin Růžička.

Právě Kubalík načal svou premiéru pod pěti kruhy velmi nešťastně, když už po 42 sekundách putoval na trestnou lavici. A už po půlminutě ji navíc opustil, neboť Raymond zůstal nepokrytý uprostřed trojice českých hráčů a snadno tak přesměroval Veyovu nabídku mezi Francouzovy betony. Češi byli blízko rychlé odpovědi, jenže Sekáčova dorážka při přesilovce po závaru před Scrivensem skončila pouze na tyči.

V sedmé minutě už bylo ale vyrovnáno. Lee nedokázal odpálit poskakující puk, zmocnil se ho Kubalík a odčinil svůj počáteční prohřešek, když z úhlu našel mezeru u bližší tyče. Červenka pak obral před Scrivensem o puk Raymonda, ale zakončil jen do kanadského gólmana.

Ve 14. minutě zužitkovali Kanaďané těsně před Nakládalovým návratem do hry z trestné lavice i druhou přesilovku. Bourque se dostal k dorážce a pohotově zametl puk do branky. Francouz ještě do přestávky s dávkou štěstí zachránil tým v těžké situaci, kdy kotouč zamířil mezi jeho betony po Kundrátkově teči.

Po přestávce přišel výborný nástup českého výběru, po Birnerově šanci se odrazil puk přímo před Jordána a bylo vyrovnáno. Otevřená partie pokračovala, v 26. minutě vypálil nebezpečně Nakládal. Kanaďané však nadále rychle přistupovali k českým hokejistům a ti měli s napadáním velké problémy.

Výjimku přinesla 34. minuta, kdy se Růžička v přesilovce protáhl až před gólmana Scrivense, jenže nezakončil bekhendem tak důrazně, jak by si představoval. Na druhé straně Gragnani v signalizované početní výhodě bez přípravy vypálil, ale Francouz se nenechal zahanbit.

Kanadský bek Lee se pak v 38. minutě ocitl na české střídačce, kam ochotně napochodoval při střídání Jandačova týmu, Jordán dostal kuriózní trest za nedovolené bránění a Češi museli na 33 vteřin do tří. Když už první z hříšníků Kolář skočil na led, Vey napálil tyč.

V úvodu třetí třetiny předvedli pěknou akci Řepík se zakončujícím Birnerem, jenže Scrivens byl pozorný. Na konci 48. minuty přestál český tým krizovou chvilku, kdy se Kanaďané dostali do přečíslení tří na jednoho, ale Kozun z velkého úhlu odkrytou branku minul o velký kus.

Dvě minuty před vypršením základní hrací doby měl rozhodnutí na hokejce Sekáč, jeho povedenou ránu ale zastavila za bezmocným Scrivensem horní tyč a i proto dospěla vyrovnaná bitva až do prodloužení. V něm střídala jedna slibná příležitost druhou, ty největší na straně českého týmu měli Radil a Červenka. Na druhé straně jel sám na Francouze bek Robinson, vracející se Koukal ho ale stihl dostatečně rozhodit.

Nájezdy začala Kanada: Lapierre a Růžička nedali, Wolski se trefil, Koukal vyrovnal. Roy neuspěl, Jan Kovář ano. Bourque i Červenka byli neúspěšní, Noreau musel dát a trefil tyč.

Ve svém posledním zápase se Češi střetnou se Švýcarskem, které deklasovalo Koreu a připsalo si tak první body. Hattrick vstřelil útočník Pius Suter. Brankář Jonas Hiller jako třetí na turnaji po Švédech Viktoru Fasthovi a Jhonasu Enrothovi udržel čisté konto.Právě i Švýcaři mohou promluvit do pořadí na prvních dvou místech. Jsou třetí o bod za Kanadou, kterou čeká Korea, a o dva za výběrem kouče Josefa Jandače.