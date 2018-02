Českou vlajku ponese v Koreji Samková, zvolili ji sportovci

Snowboardistka Eva Samková ponese českou vlajku při pátečním slavnostním zahájení zimních olympijských her v Pchjongčchangu. Vítězku snowboardcrossu z minulých her v Soči vybrali v hlasování sportovci. Výsledek jejich volby dnes oznámil Český olympijský výbor.

Čtyřiadvacetiletou Samkovou vybraly tři čtvrtiny olympioniků, kteří se do hlasování zapojili. "Fakt jo? Ježíšmarjá. Děkuju všem našim sportovcům, kteří pro mě hlasovali," reagovala překvapená Samková krátce po příjezdu do dějiště her. "Měla jsem tajné zprávy od skokanů, že mi dali hlasy, takže skokani: díky!"

Sportovci mezi sebou vybírali z těch, kteří už budou v pátek v dějišti her a zúčastní se zahájení. V seznamu 43 jmen chyběli rychlobruslařka Martina Sáblíková a biatlonisté, kteří o víkendu zasáhnou do bojů o medaile. Snowboardistka Ester Ledecká na zahájení nepůjde, aby se vyhnula mrazům.

Jako první hlasoval bobista Jakub Nosek, do hlasování se zapojilo 62 olympioniků. "Já dala hlas Johnymu Kubičíkovi, takže měl minimálně jeden," jmenovala Samková kolegu z týmu snowboardistů. Hlas dostalo deset sportovců, třeba i bobista Dominik Dvořák od běžkyně na lyžích Petry Novákové. Nicméně Samková vyhrála s jasnou převahou.

"Je to samozřejmě velká čest a moc si toho vážím. A asi budu hodně nervózní," uvedla česká medailová naděje.

Znovu žena

Vlajkonoše vybírali na olympiádě sportovci podruhé. Poprvé předloni při hrách v Riu zvolili později zlatého judistu Lukáše Krpálka.

Tradice vznikla ještě o rok dříve na Evropských hrách v Baku, kde českou vlajku nesl triatlonista Tomáš Svoboda. "Připadá mi blbý, když si někde vedení rozhodne, kdo má být vlajkonoš," řekl autor myšlenky Martin Doktor, který by měl jinak vlajkonoše určit z pozice šéfa mise. "Jsem rád, že českou vlajku ponese olympijská vítězka," uvedl Doktor, který byl vlajkonošem při zahájení her v Sydney před 18 lety.

Potřetí za poslední čtyři zimní olympiády ponese českou vlajku žena. V roce 2006 v Turíně to byla rychlobruslařka Martina Sáblíková a v Soči slalomářka Šárka Strachová. Ve Vancouveru před osmi lety šel v čele výpravy hokejista Jaromír Jágr.