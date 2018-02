Cinkne první medaile? Biatlonisté a Sáblíková jdou do boje

Sportovní fanoušci zažijí hned v úvodu her dramatické momenty. Ve víkendovém programu totiž nastoupí do boje hned několik českých želízek. Na tříkilometrové trati se představí Martina Sáblíková, která by ziskem medaile mohla překonat legendárního Emila Zátopka. K prvním závodům se chystají také biatlonisté. Vítkovou, Moravce a spol. čekají sprinterské tratě. Dočkají se Češi prvních cenných kovů, nebo jejich favorité vyjdou naprázdno?

Olympijský oheň se po slavnostním zahájení nestačil ještě ani pořádně rozhořet a Češi už spřádají plány na oslavy prvních triumfů. Hned na začátku her vyrazí na cestu za vysněnými vavříny několik českých nadějí. V sobotu v pravé poledne odstartuje štaci za další medailí Martina Sáblíková. Na své slabší tříkilometrové trati se pokusí v počtu cenných kovů překonat Emila Zátopka, který jich stejně jako ona dosud získal pět.

Kvůli zdravotním problémům, jež rychlobruslařce zhatily přípravu, však českou závodnici svírá nervozita. "Stále mám v hlavě, že jsem dva měsíce nemohla trénovat a že mi to bude chybět. Prostě ty problémy přišly v nejdebilnější chvíli," pronesla upřímně.

Zauvažovala i nad tím, s kolika konkurentkami si bude šlapat na paty. "Kandidátek na medaili je asi osm. A uvidíme, kdo se tam může objevit další. Je to olympiáda, někomu škubne v šišce a najednou se tam objeví, to všichni známe," řekla česká rychlobruslařka.

Té budou čeští příznivci moci mačkat palce až v závěrečné rozjížďce, v níž přímo změří síly s Ruskou Natalijí Voroninovou. "Pokud chce stát na bedně, musí jet dobře. Mohlo to být lepší, ale nestěžuju si," okomentoval los trenér Novák.

"Nervozita je daleko jiná, forma se musí načasovat a není to jednoduché. Jak ale teď koukám při tréninku na ledě, tak mi připadá, že formu mají všichni," uzavřela Sáblíková. Jak si na ledovém oválu povede?

Biatlonisté zahájí sprintem. Zazáří Češi, nebo propadnou?

Vítr, mráz a pozdní čas startu. Biatlonisté se musí vypořádat před prvními závody s řadou nepříjemností. Zatímco fanoušci budou moci víkendové sprinty sledovat zhruba od dvanácti hodin odpoledne, pro závodníky to znamená novou zkušenost. Ještě nikdy totiž nevyráželi na trať v pozdních hodinách. Dámy čeká sprinterský úvod v sobotu a muže v neděli.

"Po osmé jsem asi v životě nestartoval. Čím je větší zima, tím větší energii spotřebováváte. Nedělní předpověď taky hrozí velkým větrem, to bude další věc, která s tím může hodně zamávat. Ale nad tím nemá cenu přemýšlet," mávl nad vším rukou Ondřej Moravec. "Zatím nechci nic předpovídat. Myslím, že připravený jsem dobře."

S počasím a nedostatky si nelámal hlavu ani další zkušený biatlonista Michal Šlesingr. "Dá se to. Nemyslím si, že by se to nedalo přežít. Jde o to lépe se na to obléct, být připravený, mít to nastavené v hlavě a nejít tam s tím, že bude teplíčko a opalovačka. Vítr je vlezlý, podmínky jsou těžší, ale dá se na to připravit," shrnul své dojmy.

Podle prognóz by se mohlo dařit zejména Veronice Vítkové. V této sezoně brala ze sprinterských závodů dvě třetí místa. "Neberu to, že mi sedí zrovna tenhle závod. Je jedno, jaký závod to bude. Není to o sprintech," řekla česká závodnice před startem.

To, jak se Čechům povede, se čeští příznivci dozvědí už o víkendu. Oba biatlonové závody začínají shodně ve 12.15 středoevropského času. Sáblíková odstartuje rovněž po poledni.