Erat: Už dlouho čekáme na medaili, proto jsem přijel

Hokejisté Spojených států amerických se ve čtvrtek postaví do cesty české reprezentaci ve čtvrtfinále olympijských her v Pchjongčchangu. Proti nepříliš oblíbenému soupeři se svěřenci trenéra Josefa Jandače budou snažit přiblížit konec čekání na medaili z velké akce. Na olympiádě uspěli naposledy v Turíně 2006, na mistrovství světa před šesti lety. V obou případech získali bronz.

"Už hodně let čekáme na medaili. Chtěl bych přispět k ukončení téhle série, proto jsem přijel. Nejsou tu hráči z NHL, ale olympiáda je pořád olympiáda," řekl kapitán Martin Erat. "Když chceme něco vyhrát, musíme porazit kohokoliv," uvedl šestatřicetiletý útočník, který startoval na všech hrách od Turína, takže zažil i předešlé dvě čtvrtfinálové porážky.

A právě v Soči Česku turnaj ukončili právě Američané. "Ve čtvrtfinále jsme s nimi hráli opravdu hodně. Na olympiádě v Naganu, v Praze, ve Vídni nebo v Rusku na mistrovství a měli jsme střídavé úspěchy. Bylo by dobré jim vrátit, jak nás vyřadili před dvěma lety v Rusku," řekl kouč Jandač, který si vzpomněl i na starší vzájemné zápasy. Za posledních sedm let se oba týmy utkají popáté s vyrovnanou bilancí dvou výher a dvou porážek.

"Soupeře ale moc neprožíváme. Bylo nám jedno, kdo na nás vyjde," řekl Jandač. Českého soupeře určil výsledek osmifinálového zápasu USA - Slovensko, který Američané vyhráli jednoznačně 5:1.

Musíme se jim vyrovnat v rychlosti, tvrdí Jandač

"Musíme se jim vyrovnat v rychlosti, na širokém kluzišti rozhoduje dobré bruslení. Musíme si taky pokrýt brejkové situace, druhou vlnu. Musíme být víc na puku než soupeř a pokusit se proměnit přesilovku a ubránit oslabení," uvedl Jandač. "Prostě dát o gól více než soupeř," pousmál se.

Hlavní hvězdou amerického výběru je útočník Brian Gionta. Vítěz Stanleyova poháru z roku 2003 startuje v Pchjongčchangu i přesto, že je od konce minulé sezony bez angažmá. V kádru je i brankář Brandon Maxwell z Mladé Boleslavi, který však dosud jen kryl záda jedničce Ryanu Zapolskému.

"Američané jsou teď náš trochu osudový soupeř. Naposledy jsme se potkali v Moskvě a všichni víme, jak to dopadlo, i to, že jsme předtím měli vynikající základní část a pak nám to moc nešlo," řekl útočník Michal Birner. "Američtí hráči z Evropy nejsou vůbec špatní. Hrají ve špičkových ligách a táhnou své týmy. Mají za sebou třeba 300, 400 nebo 500 zápasů v NHL, takže to určitě není špatný výběr," podotkl Birner.

Český tým nastoupí opět v brance s Pavlem Francouzem, beze změn by měly být i všechny čtyři útoky. V obraně je otazník nad startem Michala Jordána, který dnes předčasně odešel z ledu. "Trošku mu píchlo ve svalu," řekl trenér Jandač. Pokud by Jordán hrát nemohl, vrátil by se do sestavy Ondřej Vitásek.

Zápas začne ve středu ve 4:10 SEČ.