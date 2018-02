Famózní Hirscher ovládl obří slalom a slaví druhé zlato

Zatímco sobotní závod ve sjezdovém lyžování na olympijském svahu v Pchjongčchangu měl senzační vítězku v Ester Ledecké, která vyhrála super-G, dnešní obří slalom podle očekávání ovládl Marcel Hirscher. Úřadující mistr světa z Rakouska porazil soupeře o více než sekundu a na hrách v Koreji slaví po kombinaci druhé zlato. Dvacetiletý Filip Forejtek skončil jednatřicátý.

Hirscher vykročil sebejistě za dalším olympijským prvenstvím už v prvním kole a náskok 63 setin ve finálové jízdě ještě zdvojnásobil. Od druhého Henrika Kristoffersena ho dělilo v součtu 1,27 vteřiny, bronz ze Soči obhájil Francouz Alexis Pinturault. I on už měl z úterní kombinace jednu medaili, a to stříbrnou.

"Nebylo to úplně snadné, protože jako hlavní favorit jsem jel první a pak jsem musel sedět, čekat a sledovat, jak dopadnou ostatní," řekl Hirscher na olympijském webu. "Ale jsem na to zvyklý, protože to je jako ve Světovém poháru. V žádném závodu není prostor na chybu," dodal.

Hirscher navíc vyhrál nejvyšším rozdílem za posledních 40 let a čtvrtým nejvyšším v historii obřího slalomu na olympijských hrách. Rekordní vítězství zaznamenal v roce 1956 v Cortině d'Ampezzo Rakušan Toni Sailer, který vyhrál o 6,20 sekundy, Jean Claude Killy v roce 1968 v Grenoblu vyhrál o 2,22 sekundy a třetí místo patří s náskokem 1,90 vteřiny Steinaru Eriksenovi z Osla 1952.

"Marcel je momentálně v obřím slalomu neporazitelný. Všechny prostě jasně poráží, takže i stříbro je skvělý výsledek," uvedl Kristoffersen. "Bojoval jsem, ale Marcel byl zase o krok před námi. Stejně jako celý rok. Ale v budoucnu bych ho chtěl jednou dohnat," přidal Pinturault.

Osmadvacetiletý Hirscher může v Koreji završit zlatý hattrick, pokud se mu podaří i čtvrteční slalom. Pro rakouskou výpravu na těchto hrách získal šestinásobný celkový vítěz Světového poháru pátý cenný kov. Kristoffersen se probojoval ke stříbru z 10. místa po prvním kole, naopak v poli poražených skončil obhájce zlata ze Soči Američan Ted Ligety. Čtyři roky po triumfu je patnáctý.

"Prostě mi to nejelo. Vybral jsem si špatný dne na výpadek formy," uvedl Ligety, který teď nejspíš opustí dějiště olympijských her. "Asi už to tady zabalím. Přemýšlel jsem, že bych zkusil slalom, ale neměl bych tam reálnou šanci. Asi se vrátím do Evropy, odpočinu si a připravím se na zbytek Světového poháru," dodal.

Ze čtyř českých reprezentantů dokončil obří slalom jen Forejtek a 31. místo je jeho nejlepším výsledkem na hrách v Koreji, kde byl ve čtvrté desítce i ve sjezdu a superobřím slalom. V kombinaci vypadl ve slalomu. Dnes na Hirschera ztratil osm sekund. Ondřej Berndt, Adam Kotzmann i Jan Zabystřan v prvním kole chybovali.