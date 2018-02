FOTO: Raškův telemark i lyžař do půl těla. Jaké bylo slavnostní zahájení?

Olympijský oheň byl zapálen, zazněla společná hymna i tradiční slib a olympijské hry v Pchjongčchangu oficiálně odstartovaly. Zahajovací slavnost dle zvyku doprovázel bohatý program - výjevy z korejské historie či hudební a taneční vystoupení místních umělců. Pak se na ploše objevily výpravy jednotlivých zemí. Ochozy zaplněného stadionu nadchl český nástup se vzpomínkovým telemarkem, nebo reprezentant Kongy, jenž dorazil jen do půl těla. Jak slavnostní ceremoniál vypadal?

Přesně ve dvanáct hodin středoevropského času to vypuklo. Olympijský stadion v Pchjongčchangu se zaplnil, aby mohli sportovní fanoušci po celém světě sledovat zahájení letošních zimních her. Ti, kdo si ceremoniál nenechali ujít, rozhodně nemohli litovat. Pestrý a nabitý program se organizátorům hodně povedl.

Provázelo jím pět dětí, které reprezentovaly pět olympijských kruhů i elementů života. Poté byla představena historie země. Následně se objevila jihokorejská vlajka, kterou přinesla osmička významných sportovců pořadatelské země. Pak přišel čas, aby se na stadion podívaly jednotlivé výpravy se svými vlajkonoši. V průběhu představování jednotlivých států zazněly známé jihokorejské písně - například velmi populární Gangnam style.

Jako šestašedesátá země v pořadí nastoupili čeští sportovci, které po stadionu provedla v roli vlajkonošky snowboardcrossařka Eva Samková. Češi při své nástupu zavzpomínali na padesát let staré zlato skokana Rašky a jako poctu předvedli ukázkový telemark.

Nebyli však jediní, kdo vzbudil údiv. Sportovci z Bermud vyrazili na zahájení i přes třeskuté mrazy v bermudách. A reprezentant Tongy Pita Taufatofua byl ještě víc nalehko. Stejně jako na olympiádě v Riu, kde svůj stát reprezentoval v taekwondu, přišel pouze v zástěře a s naolejovaným hrudníkem. Rozdíl mezi zimní a letní olympiádou nebral v potaz a zahájil hry věrný tradici své země.

Bermuda. The hard men of the Winter Olympics. #Pyeonchang2018 pic.twitter.com/4bc1hRhynK - Neil Davidson (@NeilMDavidson) 9. února 2018

"Já nezmrznu. Jsem z Tongy. Plavíme se po celém Pacifiku. Tohle je jako nic. V Riu bylo o něco tepleji než tady, ale kdykoliv člověk dostane šanci reprezentovat svou vlast, je to skvělé," reagoval na udivené výrazy a otázky ostatních sportovec, který bude tentokrát závodit v lyžování.

Severní a Jižní Korea nastoupila jako poslední a navíc společně. Země tak alespoň díky olympiádě na chvíli odhodily vzájemné politické spory.

Athletes from North and South Korea marched together under one flag at PyeongChang's Opening Ceremony https://t.co/rIOxETQ831 pic.twitter.com/XZEdDGxrzo - Sports Illustrated (@SInow) 9. února 2018

Celou akci navíc podtrhl krásný ohňostroj, který hrál všemi barvami. Nechybělo ani zapálení ohně, kterého se zhostila krasobruslařka Kim Ju-na, došlo i na olympijské sliby a všecny ostatní oficiality. Zimní olympijské hry v Pchjongčchangu tak byly zahájeny.