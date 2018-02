Gólman Francouz: Skvělá výhra. Víme, co může znamenat

Brankář Pavel Francouz byl jedním z hlavních strůjců cenné výhry českých hokejistů nad Kanadou v základní skupině olympijského turnaje. Výběr kouče Josefa Jandače se radoval po výsledku 3:2, když úspěšně zvládl rozhodující nájezdy. Francouz po výborném výkonu v předchozích 65 minutách z pěti pokusů Kanaďanů inkasoval jen jednou.

"Je to pro nás skvělá výhra. Sice jen na nájezdy, ale všichni víme, co může znamenat. Může nás posunout na první příčku, když zvládneme zítřejší zápas. Kanada je nejtěžší soupeř ve skupině, čemuž odpovídala vážnost a tíha zápasu," uvedl sedmadvacetiletý gólman v rozhovoru s novináři.

V neděli proti Švýcarům bude k jistotě první příčky stačit i dvoubodová výhra. Motivace vyhrát skupinu a zajistit si tak lepší výchozí pozici do play-off je z hráčů cítit. "Samozřejmě, že chceme skupinu vyhrát. Před turnajem byl náš cíl jít rovnou do čtvrtfinále. Za tím si jdeme," zdůraznil Francouz.

Opora Traktoru Čeljabinsk v Kontinentální lize předvedla 31 úspěšných zákroků. Francouz působil znovu velmi jistě, při ohlédnutí za nájezdy však přiznal, že měl i hodně štěstí.

"S Royem jsem minulý rok hrál v Čeljabinsku, znal jsem nějaké jeho finty, ale on udělal něco nového. Snažil se mě překvapit a trefil mě do hrany ruky, od které to šlo mimo. Poslední nájezd už jsem si myslel, že je to gól. A najednou rozhodčí ukázal, že to byla tyčka, takže jsme se radovali," popsal klíčovou chvíli, kdy ho nepřekonal bek Maxim Noreau.

I ve druhém vystoupení v olympijském turnaji národní tým inkasoval jako první. Stejně jako na úvod s Koreou se ale s nesnadnou situací vypořádal. "Samozřejmě bylo nepříjemné tak brzy inkasovat. První střela a gól. Už jsme tahali za kratší konec. Stejně jako s Koreou jsme se nepoložili a brzo vyrovnali. Začali jsme makat, zavřeli jsme je a byla otázka času, kdy vyrovnáme," uvedl Francouz.

Výkon Ester Ledecké? Úžasný, klobouk dolů, usmíval se Francouz

Kanada přes porážku ukázala svou sílu a stylem hry byla po celé utkání pro Čechy velmi nepříjemným sokem. "Kluci hodně pochytili evropský styl. Pořád mají svou dravost, srážení a tvrdou hru, ale hrajou trochu jinak než klasická Kanada," porovnával Francouz.

Sám byl v mnoha situacích v nelehké pozici. "Mají vysoké kluky, při přesilovce výborně cloní a jdou na dorážky. Podařilo se jim také dát v početní výhodě dva góly. Pořád musím hledat střely, akorát je to proti Kanadě složitější," nezastíral Francouz.

Zatímco na ledě v Kangnungu se odehrávala tuhá bitva, sportovní svět vstřebával prvotřídní šok v podání Ester Ledecké, která vyhrála superobří slalom a zajistila pro českou výpravu v Pchjongčchangu první zlato. Hokejisté se však podrobnosti dozvěděli až po utkání.

"To je úžasný. Klobouk dolů. Muselo to pro ni být těžké, protože se od ní zlato čekalo... A ten tlak ustála," ocenil Francouz, jenž si ale myslel, že obojživelnice Ledecká naplnila své ambice na titul olympijské šampionky na snowboardu. A byl tak záhy vyveden z omylu. "Cože, ona vyhrála na lyžích? Vážně, jo? Tak to je úplný zázrak, takové malé Nagano. To je vážně úžasný," ocenil Francouz.