Krčmář: Závod jsem nezvládl, měli jsme těžké podmínky

Po zisku olympijského stříbra ve sprintu usnul biatlonista Michal Krčmář až ve čtyři hodiny ráno. Podle svých slov se na stíhací závod dokázal připravit, byl soustředěný, ale do bojů o další medaili vinou sedmi střeleckých chyb nezasáhl.

Minul hned první a druhou ránu v závodu a propadl se do třetí desítky. Další tři chyby udělal při první stojce a v Pchjongčchangu obsadil až 30. místo. "Když to vezmu celkově, tak závod ode mne nebyl na střelnici dobře zvládnutý," řekl.

Po nadšení z překvapivého nedělního stříbra se dostal do postele až ve tři hodiny ráno. "A usnul jsem ve čtyři," řekl. Po vyhlášení na stadionu měl mediální povinnosti, půlhodiny strávil na dopingu a po návratu ze stadionu do olympijské vesnice se vyjel na rotopedu a protáhl se. "Udělal jsem nějakou regeneraci," dodal.

Spal do jedenácti a znovu si zdříml půl hodiny po obědě. "Tohle jsem, myslím, zvládl docela dobře. Dokázal jsem zahnat myšlenky na úspěšný sprint a být připravený. A myslím, že jsem připravený byl. Že jsem to pak nezvládl, je druhá věc."

Netrefené terče? Byly to moje chyby, uznává Krčmář

Po startu se sjela skupinka a naděje Krčmáře vzaly za své po prvních dvou ranách. Obě minul podobně. "Stávalo se mi to tady na tréninku. Nastřelil jsem, přijel na první položku a najednou jsem měl rány někde jinde. Byly to vyloženě moje chyby. Měl jsem na to, abych zvládnul střílet ležky čistě," uvedl.

Závod nezabalil a snažil se bojovat. "Věděl jsem, že podmínky jsou těžký, že tam chodí poryvy a může se to znova přesypat úplně jinak. Normálně jsem pokračoval a dělal jsem maximum," říkal. Druhou ležku zvládl čistě a jel devatenáctý.

Po první stojce ale musel na tři trestná kola a ztratil naději na návrat do čela závodu. "Bohužel jsem to nezvládl. Ale musím říct, že jsme měli docela těžký podmínky. Foukalo, čekal jsem na rány, ale prostě se to tak vyvinulo," uvedl.

I běžecky na trati bojoval. Oproti sprintu předvedl podle svých slov tak sedmdesátiprocentní výkon. "Nebylo to ono, ale snažil jsem se jezdit ve vlaku, V posledním kole jsem bojoval o třicáté místo. Tady jsme na olympiádě a i když pojedu o padesáté místo, tak budu bojovat stejně. Nebylo to ideální, ale udělal jsem maximum," ujistil.

Nyní má před sebou dva dny volna a úterní medailový ceremoniál, na kterém mu pověsí na krk jeho první velkou medaili. "Doteď jsem na to nemyslel. Chtěl jsme být na závod připravený. Nepřemýšlel jsem nad tím. Ani nevím, kdy je ceremoniál. Fakt jsem se po tom nepídil," tvrdil Krčmář, ale už se na cenný kov začínal těšit. "I když tohle nebyl super závod, tak si předávání užiju. Pocity ve mně pořád jsou a věřím, že se ten závod vryl do paměti spoustě lidí," řekl sedmadvacetiletý rodák z Vrchlabí.