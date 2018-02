Ledecká psala historii, na OH závodila po snowboardu i na lyžích

Všestranná Ester Ledecká se zapsala do historie jako první olympionička, která na zimních hrách startovala na snowboardu i na lyžích. Před čtyřmi lety závodila v Soči na prkně, ve čtvrtek skončila v korejském Pchjongčchangu třiadvacátá v obřím slalomu.

"Je krásný pocit, že se mi to povedlo jet (na olympiádě) na snowboardu a teď jsem odstartovala i na lyžích. Snad, pokud všechno půjde, jak má, odstartuju i na snowboardu. Přijde mi to dobrý," usmívala se Ledecká, kterou v Koreji ještě čeká v sobotu lyžařský superobří slalom a příští týden bude na prkně favoritkou paralelního obřího slalomu.

Už na startu prvního kola obřího slalomu měla Ledecká hodně příjemný pocit. "Bylo hrozně hezký stát na lyžích na startu a vidět na branách olympijský znak," uvedla s tím, že souboj s lyžařkami si užila víc než závod na snowboardu tehdy v Soči, jelikož v Rusku měla zdravotní problémy.

Pod svahem sledovali výkon dvaadvacetileté Ledecké také její rodiče. Zpěvák Janek Ledecký řekl, že je úměrně dojatý, a k zápisu dcery do historie dodal: "Dneska to jako je, jo? Tak to jo. Myslím, že do historie vstoupila už svěťákama."