Ledecké jsou novináři putna. V Koreji se zavřela do své "bubliny"

Olympiáda číslo 2 a útok na ty nejvyšší příčky. Od Ester Ledecké čekají natěšení fanoušci nejméně medaili. O přípravě české hvězdičky se toho však moc nedozví. Sněhová "obojživelnice"se totiž opevnila hradbou mlčení. Do Pchjončchangu odletěla bez humbuku, s novináři však nehodlá mluvit ani v dějišti her. Některé příznivce to mrzí, jiní s ní soucítí. Chování české sportovkyně však začíná mít lehké sklony k manýrům. Pomohu nastavená pravidla k medaili, nebo zbudou Ledecké jen oči pro pláč?

Takřka všichni sportovci jsou na to zvyklí. Ať je to před závodem, nebo po něm. Ať dopadne špatně či nikoliv. Každý z nich musí čelit dotazům a pozornosti novinářů. A většinou to není žádný problém. To však momentálně příliš neplatí u olympioničky Ester Ledecké.

Česká snowboardistka, která dosahuje slušných výsledků také na lyžích, se před svými závody obrnila mlčením. Už při odletu do Pchjongčchangu nepřišla mezi žurnalisty. Na letiště se dostavila mimo záběry kamer a objektivy fotoaparátů, aby v době chřipkové epidemie zamezila možnosti nákazy. To by nebylo až tak divné, viróza by dokázala napáchat mnoho škod a není divu, že se jí Ledecká snažila vyvarovat všemi způsoby.

I když by fanoušci jistě rádi slyšeli, jak se před odletem cítí, dalo se její jednání pochopit. Přímo v dějišti her už to ale tolik neplatí. Mladá závodnice nechce s novináři totiž mluvit ani tam. S českými a ani zahraničními. Případné dotazy mohou být zaslány jen mailem a zodpovězeny prostřednictvím elektronické komunikace. Někteří fanoušci Ledeckou chápou, protože tuší, že se chce soustředit jen na svůj výkon a mediální šrumec nechat vpovzdálí.

Jiným je líto, že se o své oblíbenkyni takřka nic nedozví. Jak se cítí, jaká je příprava, dojmy z dějiště her a tak dále. Ledecké je to ale evidentně jedno. Trochu nešťastní z ní jsou i novináři, takové chování totiž nezažili ani u největších hvězd. Navíc na akci, která je mediálně nejvíc sledovaná a nejde v ní ani tak o samotné žurnalisty, ale právě o fanoušky, kterým se snaží zprostředkovat co nejdetailnější informace.

Až by se mohlo zdát, že Ledecká začíná trpět hvězdnými manýry. To ale vyvrací její trenér Tomáš Bank, jenž ujišťuje, že "mlčení" je způsob, jakým se jeho svěřenkyně připravuje na důležité závody. "Zalezla si do své bubliny a moc se neukazuje. Dělá si svoje věci a myslím, že je takhle v pohodě a spokojená," řekl.

Zároveň také přiznal, že pro Ledeckou je stranění se tak trochu rituálem. "Je to její cesta. Někdo dá pusu na vajíčko, někdo si dá do baťohu plyšáka, ona to má jako rituál. Člověk někde vyhraje poprvé, nějak to dělá, pak už to chce dělat stejně. Já už to s ní nerozebírám," doplnil.

Stranou tak jde i kritika. Důležitý je cíl, za kterým lyžařka a snowboardistka přijela. Pomůže jí "bublina" k životnímu výsledku?