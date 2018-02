Minus deset a ledový vítr. Korejci na zahájení chystají teplomety

Mrazivé počasí by mělo provázet páteční zahájení olympijských her v Pchjongčchangu. Už nyní je v dějišti her okolo minus deseti stupňů Celsia přes den a až dvacet pod nulou v noci, navíc se má přidat ledový vítr. Korejští pořadatelé proto pro sportovce, diváky i vystupující na stadionu připravují bariéry proti větru, přenosné teplomety či zóny na zahřátí.

Mráz přivítal olympioniky a jejich doprovod hned po příletu do dějiště her, česká biatlonová reprezentace například absolvovala první trénink v minus 13 stupních a s náplastmi proti mrazu na tvářích. Podobná opatření plánují někteří sportovci i na zahájení, které začne ve 20 hodin místního času, tedy v poledne SEČ.

"Nejhorší bude zahajovací ceremoniál, budu si muset hřejivé náplasti nalepit na celé tělo," řekl agentuře AFP slavný japonský skokan na lyžích Noriaki Kasai.

Představitelé Mezinárodního olympijského výboru vyzvali sportovce i diváky, aby se pro páteční slavnostní zahájení oblékli na stadion co nejtepleji. Pro jejich potřeby jihokorejští pořadatelé připraví na 20 místností pro zahřátí nebo mezi sektory 40 přenosných lamp či teplometů. Na každé sedačce pak budou připraveny deka, ohřívací podložka a hřejivé polštářky pro ruce a nohy.