Mohl se omluvit! zlobil se Kolář na Kovalčuka po faulu

Hokejový útočník Ilja Kovalčuk zpečetil třetím gólem postup Ruska do finále olympijského turnaje v Pchjongčchangu na úkor českého týmu, zápas přitom nemusel vůbec dohrát. Ve 29. minutě totiž kolenem fauloval obránce Jana Koláře a Češi se dožadovali pětiminutového trestu pro ruskou hvězdu. Rozhodčí Brett Iverson z Kanady a Mark Lemelin však Kovalčukovi udělili jen dvouminutový trest.

"Nějaká pravidla jsou a ty musí rozhodčí respektovat. Dle našeho názoru to byl faul (na trest) do konce utkání a Kovalčuk dostal jen dvojku. Bohužel," řekl trenér Josef Jandač. Rozhodčí názor nezměnili ani po protestech kapitána Martina Erata. "Viděli to takhle a řekli, že je to na dvě minuty. S tím už bohužel nemůžeme nic dělat," pokrčil rameny Erat.

Kolář se na hvězdu Petrohradu hodně zlobil. Kovalčuka před střetem vůbec neviděl. "Až na poslední chvíli. Snažil jsem se uhnout a trefil mě na koleno. Je pak na rozhodčím, jak to posoudí. Mohl mu dát vyšší trest, zápas pak mohl být jinačí. Ale nedal a my se nemůžeme vymlouvat. Přesilovku jsme měli, šance taktéž, ale neproměnili jsme je, proto jsme prohráli," řekl bek Chabarovsku.

Po faulu se těžko sbíral z ledu a na střídačku se dostal jen s pomocí lékaře a spoluhráčů. Nechtěl spekulovat, jestli byl Kovalčukův zákrok úmyslný. "Nevím, jestli to byla náhoda, nebo úmysl. Mám spoustu zákroků, kdy chci někoho dohrát a on se na poslední chvíli uhne. A člověk už pak tělo nezastaví," uvedl Kolář.

Ruský útočník úmysl popřel. "Chtěl jsem ho dohrát a on na poslední chvíli uhnul. Trefil jsem ho do nohy. Díky bohu, že nedošlo ke zranění a dostal jsem jen dvě minuty," uvedl Kovalčuk a přiznal, že se obával, že dostane vyšší trest.

Není však vyloučeno, že jeho faul bude ještě jednou řešit direktoriát turnaje a Kovalčuk by mohl přijít o finále. "Věřím, že se nic takového nestane. Čech pokračoval v zápase. Myslím, že je všechno v pořádku. Opakuji ale, že v tom žádný úmysl nebyl," řekl Kovalčuk.

Oba aktéři sporné situace se ještě na ledě dostali do slovního konfliktu. "Nadával jsem mu, že se ani neomluví. On sám věděl, jak mě trefil. Omluvit se nic nestojí, nebolí to. Mohl přijet a říct pár slov," uvedl Kolář a přiznal, že použil i drsnější výrazy. "Já mu to řekl hrubě, on byl taky hrubý. Víc bych se o tom nebavil," dodal.