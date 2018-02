"Morava pi*o i supr lezba." Helmu Pančochové zdobí nápisy

Helmy se speciálními motivy mají na olympijských hrách v Pchjongčchangu snowboardistka Šárka Pančochová i skokani na lyžích. Freestylistce vyvedla kamarádka na přilbu všechny její oblíbené věci - hory, surf i žraloky podle její přezdívky Sharky. Skokani uctí 50 let starý triumf Jiřího Rašky z Grenoblu, ale nadšeni z nového vyvedení helmy příliš nejsou.

Před čtyřmi lety Pančochová útočila ve slopestylu na medaili. V Soči zajela dobře první finálové kolo, ale ve druhém spadla, rozbila helmu a skončila pátá.

Pád a "slavně" rozbitou helmu, která se později vydražila na dobročinné účely, od té doby snowboardistce každý připomíná. Možná i proto má na hry v Pchjongčchangu novou a design vymyslela její kamarádka Tereza Čermáková. "Jezdila s námi na hory, snowboarduje a dávala tam motivy, které mám ráda," řekla Pančochová po prvním tréninku ve Phoenix Parku, při kterém nešla díky helmě přehlédnout.

Helmě dominuje panorama hor, nad kterými se vznáší vlna. Z ní vystupují žraloci, nechybí surfařka a několik vtipných nápisů jako "sharklanding", "sharknado", "morava pi*o" a "supr lezba". "To byl dodatek Terčiného boyfrienda, který mě zná dlouho," řekla Pančochová, která loni veřejně odhalila sexuální náklonnost k ženám.

Až těsně před cestou na olympiádou si helmu vyzvedla. "Jsem z ní úplně nadšená, je to super. Baví mě to, je to dobrý," řekla sportovkyně z Uherského Brodu.

Skokany helma nenadchla

Přilba skokanů je nabarvená po vzoru čepice "Raškovky" z olympijské kolekce, v níž Raška před 50 lety získal první českou zlatou medaili ze zimních her. Navrchu i ve spodní části je modrá, uprostřed je silnější bílý a tenčí červený pruh.

"Mě nenadchnula. Čekal jsem víc," řekl Roman Koudelka a ostatní skokani přikyvovali. "Kdyby tam byl český lev, tak je to víc motivující. Kdyby to byl virtuální kulich, jako měl Raška, tak je zajímavá, ale design helmy neskáče. Je jedno, jestli je fialová, růžová nebo modrá. Důležité je, abych začal skákat," řekl Koudelka.

Vojtěcha Štursu mrzelo, že si na část helmy nemohl dát vlastní návrh. Čestmír Kožíšek by vynechal zuby v pruzích a Viktor Polášek dodal: "Čekal jsem víc českého ducha, ale nelámu si tím hlavu. Helma chrání hlavu a to splňuje."

Lukáš Hlava zažil Rašku, který zemřel před šesti lety, v roli trenéra v juniorech. "Ač je design trochu jiný, než jsem čekal, důležitá je vzpomínka na člověka, který dokázal hodně velké věci, a ta pořád přetrvává. A to je fajn," konstatoval Hlava.

Víc než nový design helmy skokanům vadí, že ochrana hlavy je stejná jako na začátku sezony. "Slíbilo se, že dostaneme na olympiádu jiné, to je otázka na pana (Rostislava) Jozífka," připomněl Koudelka sportovního ředitele skokanů a sarkasticky dodal: "Aspoň nemusíme zvykat na nic nového."