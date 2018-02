Moravec má z Krčmáře radost. Žák předčil učitele, řekl

Za olympijské stříbro vděčí biatlonista Michal Krčmář i svému spolubydlícímu. Jeho "učitel" Ondřej Moravec, který před čtyřmi lety v Soči získal tři medaile, byl rád, že má nástupce.

Třiatřicetiletý Moravec je o pět let starší než Krčmář a v posledních sezonách patřil k lídrům českého týmu. Vedle tří kovů ze Soči má dalších pět medailí ze světových šampionátů. A Krčmář zblízka sledoval, jak k úspěchům došel, jelikož jsou všude spolu na pokoji.

"Utvořili dvojici a Ondra je profík na sto dvacet procent. Myslím, že Bimbovi v tom dost pomohl," podotkl šéftrenér Ondřej Rybář. "Ondra mu ukázal cestu. Chytil se ho jako sparingpartner a viděl tu píli, a že je to ta správná cesta k úspěchům, po které se sám vydal a dneska se mu to moc vyplatilo," doplnil kouč mužů Michael Málek.

Moravce parťákovo stříbro těšilo. "Protože si myslím, že i já na tom mám trochu toho, že to dokázal," říkal. Nyní se tak dá říct, že žák předčil učitele. "Tak to má být. Nebudu tu věčně, je třeba takové lidi vychovat," řekl Moravec, který ve sprintu skončil na 29. místě.

Strašně mu to přeju, říká Moravec

S Krčmářem tráví Moravec nejvíce času, více než trenéři. "Znám ho jako nikdo tady. To, že k němu mám nejblíž, to spěje k tomu, že člověk by to do něj řekl. Dneska bych to teda úplně neřekl," uvedl Moravec. V kamarádových očích ale viděl pekelné soustředění. "Nezbývá než pogratulovat. A strašně mu to přeju, sám jsem si to zažil."

Role se už srovnávají. Moravec se může učit od Krčmáře. "Je to vzájemné. Člověk postupně zjistí, že ne všechno dělá dobře, že to někteří lidi dělají líp," uvedl Moravec. Jeho slova potvrdil Rybář. "Bimbo je nespoutaný mladík a Ondru kolikrát svazuje povinnost, že chce dokázat, že na to má. Takže jsou ideální dvojice."

Všichni se shodli, že Krčmář je skvělým parťákem, který přeje všem v okolí. Přesně ho tím vystihli a Krčmář to doložil ve všech rozhovorech po zisku stříbra, v kterých opakoval, že jeho úspěch je úspěchem celého biatlonového týmu.

"Je to strašně poctivý kluk, je suprovej," uvedl Málek. "Je poctivák, ale jde si tvrdě za svým. Někdy chce sice zbytečně až moc, ale bez zanícení nejde výsledků dosáhnout. Je třeba na sebe být přísný," řekl Málek.