Žádné výmluvy, měl jsem to mít, kaje se gólman Francouz

Na ledové ploše v Kangnungu zrovna běžela osmá minuta, když se do puku opřel Min-Ho Čo a překonal brankáře Francouze. Češi tak museli už úvodu duelu s Jižní Koreou dotahovat manko. Papírový favorit nakonec potvrdil předpoklady a zaznamenal těsnou výhru. Maskovaný muž v národních barvách však měl až do konce strach, ulevilo se mu až po závěrečné siréně. Navíc přiznal, že inkasovanou trefu měl mít. "Puk se schoval. Ale nebudu se vymlouvat - měl jsem to mít."

Přestože to měl být pro českou reprezentaci pohodový start turnaje, opak byl pravdou. Svěřenci trenéra Jandače se na vítězství proti Jižní Koreji hodně nadřeli. Slušnou sílu domácího týmu potvrdil i gólman Francouz.

"Hrají výborně v obraně, těží z brejků. Když už nám sebrali puk, tak do toho pořádně kopli. V bruslení jsou výborní. Snažili jsme se to hlídat a do brutálních šancí jsme je nepustili, což bylo super. Kluci to vzadu zvládli. Jsme rádi za výhru," hodnotil pro hokej.cz.

Jeho mužstvu se moc nepovedl úvod a a už od osmé minuty dotahovalo. A právě inkasovaný gól si maskovaný muž hodně vyčítal. "Puk se schoval, ale já jsem tam od toho, abych to chytil. Nebudu se vymlouvat - měl jsem to mít. Nebyli jsme ale zaskočení, je to začátek olympiády proti domácímu týmu. Atmosféra byla opravdu dobrá a na jejich straně, takže to na nás možná mělo nějaký vliv," řekl o obdržené brance i skvělém začátku ze strany Korejců.

Češi se navíc museli vypořádat také s bouřlivou kulisou, kterou fanoušci připravili soupeři. Zápasu se zúčastnily i korejské roztleskávačky. "Bylo to zase něco jiného, super zážitek. Během zápasu jsem to tolik nevnímal. Když jsem se šel napít, tak jsem to samozřejmě viděl. Ale jinak se snažím do hlediště nedívat," přiznal Francouz.

Jedna věc se mu ale hodně zamlouvala. Líbilo se mi, jak se korejští hráči na konci klaněli fanouškům, to jsem taky ještě nikdy neviděl."

I když díky specifické atmosféře zažil nové věci, důležitý pro něj byl především triumf. Jeho spoluhráčům se totiž podařilo zápas dvěma trefami otočit. Český brankář se i tak až do konce bál o výsledek. "Vedli jsme 2:1, což není tolik. Může se nešťastně odrazit nějaký puk do branky a to by pro ně bylo jako vítězství. Jsem rád, že jsme to zvládli ubojovat. Cílem bylo dát víc gólů než soupeř a to stačilo," oddechl si.

Výhra ho těšila o to víc, že některé další celky v roli favoritů selhali a český národní tým se k nim naštěstí nepřidal. "Prohry USA a Ruska? Byl to pro nás velký šok. I Koreu to mohlo povzbudit, protože viděli, že se překvapení dějí. Šli do toho na plné pecky, byli nepříjemný soupeř a chtěl bych je pochválit za předvedenou hru. Byli nám vyrovnaným soupeřem a nemají se za co stydět," uzavřel.