Německo zdolalo Norsko po nájezdech a má první výhru

Hokejisté Německa se na olympijském turnaji v Pchjongčchangu dočkali první výhry, když v utkání skupiny C porazili Norsko 2:1 po samostatných nájezdech. Souboj o třetí místo ve skupině rozhodl útočník Patrick Hager, jenž se postaral i o jediný gól svého týmu v předchozím průběhu zápasu.

"Nakonec jsme našli cestu k vítězství, což je pro nás důležité na posílení psychiky před dalším utkáním," prohlásil hrdina duelu Hager, jehož tým čeká - stejně jako Norsko - duel o místo ve čtvrtfinále.

Seveřané hráli hned zkraje zápasu přesilovku, v níž zahrozil Holös, brankář Aus den Birken byl ale pozorný. S odpovědí přispěchal Ehliz, ani on neuspěl. Němci pak měli v krátkém sledu dvě přesilovky, větší šanci měl ale až v 18. minutě Mauer, bekhendem však Haugena nepřekonal.

Na začátku druhého dějství zkomplikoval Norům situaci Kristiansen, který byl vyloučen na pět minut a do konce utkání. Wolf ale trefil při přesilovce jen tyč a o vše ostatní se postaral výborný Haugen. Ve 33. minutě ale ani on nestačil na pohotové zakončení Hagera zblízka při dalším menším trestu Norů. Němci tak šli do vedení.

Těsně před přestávkou sice Rosseli Olsen nevyužil sólo, přesto se Norové dočkali ve 46. minutě zásluhou Reichenberga vyrovnání. Stav 1:1 vydržel až do konce prodloužení, o vítězi tak musely rozhodnout samostatné nájezdy. Ty proměnili Němci ve svou exhibici, neboť je rozhodli už po třech sériích. Zatímco Aus den Birken neinkasoval, na straně vítězů se trefili všichni tři exekutoři Hager, Plachta i Kahun.

"Dnes jsme to zvládli, což je dobré. U všech pokusů tří našich střelců byl gólman blízko úspěšnému zákroku, takže jsme byli vážně šťastní, že se nám povedlo vyhrát," podotkl Hager.

Norové na výhru dál čekají, na kontě mají díky dnešku alespoň první bod, ovšem při skóre 2:11. "Dali jsme dva góly za tři zápasy... A to je pak těžké, neboť vstřelené góly vám dodávají energii. My teď jen bojujeme, bojujeme a bojujeme, ale s jedním vstřeleným gólem za zápas a méně je to vážně složité," připustil norský kapitán Jonas Holös.

Němci budou ve vyřazovacích bojích usilovat o vylepšení 11. příčky, na níž skončili při poslední účasti pod pěti kruhy ve Vancouveru 2010. "Víme, že nás teď čeká důležitý zápas o všechno. A do takového utkání je vždy lepší jít s výhrou v zádech než s porážkou," řekl Hager.

Norsko oproti tomu hrálo před čtyřmi lety v Soči, ale skončilo poslední dvanácté. A jeho bilance byla podobně tristní. V základní skupině Seveřané za tři zápasy nebodovali a měli skóre 3:12, v kvalifikačním duelu play off podlehli Rusku 0:4.

Při čtyřech prohrách ze stejného počtu vystoupení ve Vancouveru a neúčasti v Naganu, Salt Lake City i Turíně tak Norsko naposledy slavilo po utkání olympijského turnaje na domácí půdě v Lillehammeru 1994, kde zvítězilo v jednom utkání ze sedmi. A to ještě navíc až v tom úplně posledním, jímž byl boj o 11. příčku proti Rakousku.