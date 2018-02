Není to náš oblíbený soupeř, ví Červenka před čtvrtfinále s USA

Popáté za posledních sedm let se čeští hokejisté utkají ve čtvrtfinále velkého turnaje s týmem USA a do všech zápasů zasáhl útočník Roman Červenka. Dobře tak ví, že na olympiádě ve středu nečeká reprezentaci nic jednoduchého. V polovině případů totiž Američané český výběr vyřadili ze hry o medaile. Uspěli na předešlé olympiádě v Soči i na mistrovství světa 2016 v Moskvě, na šampionátech v Bratislavě 2011 a Minsku 2014 naopak vyhráli Češi.

"Všechno by bylo těžký, ale co si budeme povídat, oblíbený soupeř to není. Ale každý zápas je jiný. Máme dost kvalitní tým na to, abychom je porazili. Není potřeba z toho mít strach, samozřejmě nás ale nečeká nic lehkého," řekl Červenka novinářům po dnešním tréninku národního týmu, který se konal souběžně s osmifinálovým zápasem USA - Slovensko (5:1). Po jeho skončení se tak hráči dozvěděli, na koho narazí ve vyřazovací části turnaje.

I když se české i americké výběry mění, Červenka jako jediný zasáhl do všech vzájemných soubojů v posledních letech. "Jejich styl hokeje je pro nás náročný. Ale ve čtvrtfinále není lehkého soupeře. Kdyby to byli Slováci, nebylo by to o moc lehčí. Těžký zápas, musíme se připravit. Není důvod se bát, věřím, že je můžeme porazit. A taky věřím, že je porazíme," řekl.

Bude to o pohybu

Češi na olympiádě v Pchjongčchangu vyhráli všechny zápasy základní skupiny a postoupili přímo do čtvrtfinále. Američané v první části turnaje prohráli se Slovinskem i s ruskými hokejisty a porazili Slovensko, se kterým se následně utkali i v osmifinále a opět uspěli.

"Můžeš být sebevědomý, ale víš, jak je to ve čtvrtfinále. Strašně rychlý. Já si myslím, že jo, zdravé sebevědomí nám může pomoct, abychom nehráli nějak ustrašeně. Musíme si věřit. Ale zápas má velkou váhu, je čtvrtfinále olympiády," podotkl dvaatřicetiletý mistr světa z roku 2010.

"Můžeme se odpíchnout z posledních zápasů. I toho úplně posledního. Bylo to snad dobře odehraný. Hlavně ten konec. Věřím, že do toho takhle nastoupíme," poukázal Červenka na nedělní výhru 4:1 nad Švýcarskem. "Ale Američané mají mladý tým, živý. Hrají agresivní rychlý hokej, nesmíme být pozadu. Bude to hodně o pohybu," řekl.

Čeští hokejisté budou mít k dispozici den odpočinku navíc, neboť na rozdíl od týmu USA dnes nehráli osmifinále. Podle Červenky to však nebude hrát roli. "Nemyslím si, že budou unavení. To rozhodně ne. Na čtvrtfinále si odpočinou, mají dost času," dodal útočník švýcarského týmu Fribourg-Gottéron.