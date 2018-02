Netrefíme odkrytou bránu! mrzelo Jandače po prohře s Rusy

Neproměněné šance a špatná produktivita, která trápí český tým celou olympiádu, připravily podle trenéra Josefa Jandače hokejisty o šanci postoupit do finále v Pchjongčchangu. Národní tým potřetí za sebou nedokázal v semifinále velkého turnaje skórovat a prohrál s Ruskem 0:3.

"Mužstvo dřelo, bojovalo, ale hokej se hraje na góly a ty jsme nedali," řekl Jandač. Klíčové pasáže utkání se odehrály ve druhé třetině. Soupeř nejprve dvakrát skóroval v rozmezí 27 sekund, Češi pak nevyužili velký tlak v následných přesilových hrách. "Přesilovky jsme sehráli dobře, i s tlakem, ale neproměňujeme šance. To je to, co nás na turnaji trápí," konstatoval Jandač.

Český tým na olympiádě vstřelil v pěti zápasech 12 branek, dvě jsou však započítané jako vítězný nájezd a dva góly Švýcarsku padly při power play. Ze hry tedy Češi skórovali jen osmkrát.

"Musíme jít ještě víc do brány, i když si myslím, že tam kluci šli, bojovali, ale to zakončení - to se budu furt opakovat. I když to bylo dobře sehrané v přesilovce, puky létaly. Byla tam střelecká převaha, ale nic tam nepropadlo. Finální fáze nám chybí," uznal Jandač.

Špatná produktivita

K nepoměněným šancím se při rozhovoru s novináři ještě několikrát sám vrátil. "Je to pořád dokola. Nemám klukům co vytknout. Kromě toho, že prostě nedáváme góly," řekl. Věří ale, že v sobotním utkání o bronz budou jeho svěřenci úspěšnější.

První ruský gól nechal Jandač přezkoumat na videu kvůli možnému porušení pravidel ze strany soupeře. Využil takzvanou "challenge", rozhodčí ale verdikt nezměnili. "Zkusili jsme to. Zdálo se nám, že tam bylo postavení hráče v brankovišti. Ale nevyšlo to," konstatoval český kouč.

Rozdílnou střeleckou produktivitu dokumentovaly gól Nikity Guseva ve 28. minutě a neproměněná šance Martina Růžičky při české přesilovce v polovině zápasu.

"Byla to úplně totožná situace. Růža to měl odkrytý, ale netrefil. A Rus to trefil. To jsou zlomové momenty, které to překlápějí na vaši stranu. V zápase jsme určitě nebyli horší, troufnu si tvrdit, že jsme byli i víc na puku. Tlačili jsme je. Když dali Rusové dva góly, tak to zatáhli a bránili výsledek. My do nich bušili, ale gól jsme nedali," řekl Jandač.

Když nedáme góly, nemůžeme vyhrát, uznává Jandač

Skutečnost, že hokejová reprezentace potřetí za sebou v semifinále nedala gól, nechtěl Jandač rozebírat. "Tohle já neřeším. Je tady jiné mužstvo, jiná situace. Nevím, jestli je to prokletí, nebo ne, nazývejte si to, jak chcete. Hokej se hraje na góly, budu se furt opakovat, když je nedáme, asi těžko můžeme vyhrát," uvedl.

Na semifinálový nezdar musí ale český tým rychle zapomenout. V sobotu večer korejského času jej čeká závěrečné utkání o 3. místo, ve kterém chce získat medaili.

"Nic jiného nám nezbývá. Musíme. Zítra hrajeme znovu o medaili a máme šanci ji udělat. Chtěli bychom vyhrát poslední utkání. Zlatý medailový sen se nám rozplynul, ale pokusíme se udělat alespoň bronz. I to je obrovská motivace. Přijeli jsme sem pro medaili, teď se nám zavřela první a druhá, tak musíme získat třetí," dodal Jandač.