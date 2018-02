Nic horšího jsem nezažil, tvrdí Moravec po dopingové kontrole

Biatlonisté se těšili na den volna a delší spánek, ale budíček měli už v sedm hodin. Podobně na tom byly o 24 hodin dříve i rychlobruslařky Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová. Důvod? Na dveře jim na olympijských hrách zaťukali dopingoví komisaři.

Kontroly se provádějí přímo v olympijských vesnicích v Pchjongčchangu i v přímořském Kangnunu. Problémem je, že komisaři vyberou ráno mnoho sportovců, vzniká fronta a na odebrání vzorku se dlouho čeká. "Proces, co by standardně trval tak půl hodiny, se protáhl skoro na dvě a půl," řekl biatlonista Ondřej Moravec.

"Mně to nevadí, je to jedna z mála našich povinností, které musíme dělat. A tím, co se děje ve sportu, tak jsem pro testovat a brát to tvrdě. Ale systémem, který funguje, a to nebyl tenhle případ. Nic horšího jsem asi ještě nezažil," řekl Moravec.

Podobně zdlouhavou kontrolu měly v Kangnungu Sáblíková se Zdráhalovou. "Přišly jsme do stanu, tam jsem čekala asi padesát minut, než mě vzali, protože tam byl zástup lidí. U mě to celé trvalo asi dvě a půl hodiny," spočítala Sáblíková. Přitom v systému pro hlášení času a místa pobytu pro dopingové kontroly rychlobruslařky uvedly, že jsou k dispozici večer. "Ale oni tu mohou chodit kdykoliv," podotkla Zdráhalová.

Nestandardní proces

Trojnásobné olympijské vítězce Sáblíkové nevadí, že musí absolvovat dopingovou kontrolu. Je na ně zvyklá. "Pro mě takhle chodili i v Soči, ale až odpoledne a měli tam trošku jinou teplotu," zmínila teplé počasí v Rusku před čtyřmi lety. "Tady je ale zima a při čekání byla trochu zima. Seděla jsem v bundě a ve vestě," uvedla.

Jelikož Sáblíková čekala skoro hodinu, měla pak problém vzorek odevzdat. "Když ráno vstanu, tak jsem zvyklá si stejně jako řada dalších lidí dojít na záchod. Ale když musím čekat, tak mi to logicky nejde spustit," řekla. Poprosila paní komisařku, jestli k ní pustí Zdráhalovou. "Povídat si se mnou, že to je domácí atmosféra. Až pak jsem se vyčurala. Už to bylo podruhé, stalo se mi to i v Kanadě," prozradila s úsměvem Sáblíková.

S Moravcem museli v horách na kontrolu také Jaroslav Soukup, Adam Václavík a Markéta Davidová. "Vstávání by mi ani tak nevadilo, pravidla jsou tady trošku přísnější, ale ten proces byl hodně nestandardní, slušně řečeno," zlobil se Moravec.

Na kontrole se sešlo najednou patnáct lidí, přičemž odběrových místností je pouze pět - tři pro ženy a dvě pro muže. "Dvě se zablokovaly, protože to vypadalo, že holky, co tam byly, neodevzdaly kompletní vzorek moči. Takže nám sebrali další," řekl Moravec, jenž musel oželet spánek během dne volna.

Nepříjemné není vstávání jen pro vybraného sportovce, ale i pro ostatní v apartmánu. Příčky mezi pokoji jsou totiž tenké a všechno je slyšet. "Což znamená, že když přijdou v šest padesát, tak vzbudí každého," řekl Moravec. "U nás je to stejné. Zvonek vždy vzbudí všechny v apartmánu," doplnila Zdráhalová.