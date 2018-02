Norové zdolali v prodloužení Slovince a vyzvou silné Rusy

Norští hokejisté si poprvé v historii zahrají čtvrtfinále na olympijských hrách. V osmifinálovém duelu zdolali Slovinsko 2:1 v prodloužení díky trefě Alexandera Bonsaksena v čase 63:06 a v boji o semifinále je čeká ve středu od 8:40 SEČ ruský výběr.

"Rusko má skvělý tým. Mají řadu výborných hokejistů a jsou favorité. Ale my bude bojovat a budeme se snažit jim to co nejvíce ztížit," řekl norský kapitán Jonas Holös oficiálním stránkám Mezinárodní hokejové federace.

Norové prohrávali od sedmé minuty po přesilovkové trefě Jana Urbase, ale ve 44. minutě vyrovnal Tommy Kristiansen. Slovinci byli blízko vítězného gólu v přesilovkách v závěru základní hrací doby i v úvodu nastavení, kdy trefil nejdříve obránce Blaž Gregorc z Hradce Králové břevno a potom útočník Jan Muršak i levou tyč.

Rozhodl tak Bonsaksen. "Puk poskakoval, tak jsem nechtěl střílet z první. Chtěl jsem si být jistý, že mi nepřeskočí hokejku. Soustředil jsem se, abych netrefil prvního hráče, který se snažil blokovat. Naštěstí to tam padlo," popsal Bonsaksen.

Norové minimálně vyrovnají svůj historický úspěch pod pěti kruhy ze Sappora z roku 1972, kde skončili osmí. Tehdy se ještě nehrálo play off. Slovinci, kteří loni na mistrovství světa v Paříži sestoupili z elitní skupiny, dosáhli nejlepšího výsledku na velkých mezinárodních akcích před čtyřmi roky na olympiádě v Soči, kde obsadili sedmé místo.

"Jsme rádi za to, jakým způsobem jsme turnaj odehráli. Zase jsme se na této olympiádě připomněli hokejovému světu. Převedli jsme se v dobrém světle, a to i dnes, přestože jsme prohráli," prohlásil slovinský brankář Gašper Krošelj.

Slovinci hráli bez útočníka Žigy Jegliče, který byl před utkáním suspendován kvůli pozitivnímu dopingovému testu na zakázanou látku fenoterol. Do utkání ale vstoupili aktivně a v sedmé minutě se radovali. Při Hoffově trestu nabil Muršak za pravý kruh Urbasovi, který zamířil přesně k levé tyči. Ve 44. minutě se dočkali Norové. Röymarkovu přihrávku od levého mantinelu proměnil Kristiansen.

A obrat dokončili Seveřané v prodloužení, poté co Patrick Thoresen svým průnikem rozhodil Krošelja, který ještě v závaru přišel o hokejku, a Bonsaksen z mezikruží jej prostřelil. Sudí si ještě platnost branky prověřili u videorozhodčího.

Norové slavili výhru pod pěti kruhy poprvé od domácích her v Lillehammeru v roce 1994, kdy v duelu o 11. místo zdolali Rakousko 3:1. Následně se třikrát nekvalifikovali a po prohrách ve všech utkáních ve Vancouveru 2010 i v Soči uspěli poprvé po jedenácti zápasech.

"Mluvili jsme o té sérii porážek v šatně před třetí třetinou a chtěli jsme tu historii změnit. Bavili jsme se o tom, že je to 24 let, kdy jsme naposledy vyhráli zápas na olympiádě. Jsem opravdu šťastný, že se nám to povedlo. Je to úžasný pocit," dodal Bonsaksen.