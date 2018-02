O Ledeckou se poperou slavné značky. Ovládne svět reklamy?

Senzační zlato ze super-G na olympijských hrách v Pchjongčchangu může Ester Ledeckou vyšvihnout z marketingového hlediska na úroveň fotbalového brankáře Arsenalu Petra Čecha, který je nejlépe vydělávajícím českým sportovcem. Souhlasí s tím i předseda představenstva agentury Sport Invest Marketing David Trávníček, která Ledeckou i Čecha zastupuje.

"Ano, to se může stát. Alpské lyžování je globální sportovní disciplínou s velkým potenciálem," uvedl Trávníček. "Ester je navíc sněhovou obojživelnicí. Její aktuální příběh s lyžařským zlatem je pak naprosto unikátní. Objevují se titulky o největší senzaci olympijské historie, o fenomenální cestě sympatické holky z Prahy na Olymp. Samozřejmě, důležitý bude také výsledek snowboardového závodu, ale i bez něj je Ester suverénně jednou z hlavních tváří letošních her," míní zkušený marketingový expert.

Ledeckou už nyní sponzorují celosvětové firmy jako Coca Cola a VISA a úspěch v Pchjongčchangu přinese zájem dalších korporací. "Znamená to skokový nárůst mediálního zájmu, publicity a samotného marketingového potenciálu. Před olympiádou jsme říkali, že věříme v získání dalšího globálního partnera. V tuto chvíli jsem prakticky přesvědčen, že si budeme moct vybírat," míní Trávníček.

Sportovní úspěch je navíc třeba prodat i mediálně, což se Ledecké povedlo bezprostřední reakcí na nečekaný triumf. "Emoce v cíli, úsměv a profesionalita během desítek rozhovorů, tisková konference s vtipem a spontánním potleskem novinářů, skvělá angličtina, nadšené a obdivné reakce osobností nejen ze světa lyžování. To jsou fakta, která si každý potencionální partner může velmi jednoduše nalézt a ověřit," prohlásil Trávníček.

Udržet koncentraci? Žádný problém, Ester je sama na sebe nejpřísnější

Nemyslí si, že nyní vzroste tlak na to, aby Ledecká začala upřednostňovat lyžování před snowboardingem, kde je dvojnásobnou mistryní světa. "Naopak si Ester osvědčila, že kombinace obou disciplín je možná. Je tak pouze na ní, zda bude chtít vítězit na snowboardu, na lyžích nebo v obou disciplínách. Marketingově je samozřejmě její obojživelnost zajímavá, nicméně své jméno si již ve světě zimních sportů udělala obrovské," řekl Trávníček.

"Případná koncentrace na jedno odvětí nebude z tohoto úhlu pohledu ničím zásadním. Rozhodnutí bude vždy na ní, my ji maximálně podpoříme a připravíme nejlepší možné podmínky," dodal.

Ledecká má nyní týden na to, aby se připravila na závod ve snowboardu, což jí bude velký mediální zájem znesnadňovat. "Udržet Ester v koncentraci bude tím nejmenším problémem, tím nejpřísnějším člověkem je totiž ona sama. Absolutně profesionálně odjela dnešní pozávodní povinnosti, ale netajila se tím, že v ideálním případě by je okamžitě vyměnila za možnost tréninku. Je naprostým profesionálem, tréninkovým maniakem," upozornil Trávníček.

"Její skvělý tým v čele s rodiči tak především dohlíží na to, aby měla dostatečný prostor na odpočinek a regeneraci. Mohu všechny ujistit, že již při sobotní večeři měla plnou hlavu snowboardu a toho, jak maximálně se na snowboardový závod nachystat. Jednoznačnou prioritu bude mít sportovní příprava, média dostanou maximum jejího času a pozornosti po skončení závodu," dodal.

Martina legendou, Ester kometou

Agentura Sport Invest zastupuje také další olympijskou medailistku Martinu Sáblíkovou, která v rychlobruslení na 5000 metrů získala stříbro. "Martina i Ester se vymykají klasickým tabulkovým srovnáním. Martina je pravou legendou českého i světového sportu, což ziskem šesté olympijské medaile potvrdila. Ester je pak zářivou kometou posledních několika sezon," srovnává.

"Obě jsou produktem individuálního přístupu mimo svazové systémy. Bez obrovské podpory rodin, skvělých trenérů a komerčních partnerů by jejich příběhy nebyly možné. Jsem moc rád, že obě si toto plně uvědomují a neopomenou to kdykoliv zmínit a všem jmenovaným poděkovat. Jsou to skvělé sportovkyně a výjimečné osobnosti. Jsem na ně nesmírně pyšný a těším se na osobní gratulaci," dodal Trávníček.