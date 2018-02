Obojživelnice Ledecká si dala pauzu od sněhu, v Praze vyléčila nemoc

Česká reprezentantka Ester Ledecká, která bude jako první v historii závodit na olympijských hrách na lyžích i na snowboardu, je po nedávné viróze zdravá. Místo sjezdařských závodů v Ga-Pa ale raději před vrcholem sezony odpočívala a v Praze absolvovala na suchu kondiční trénink. Na sněhu byla naposledy v bulharském Bansku, kde 28. ledna pádem ve čtvrtfinále skončila její vítězná série v paralelním obřím slalomu na snowboardu.

Nic to ale nezměnilo na tom, že na hrách v Pchjongčchangu bude největší favoritkou této disciplíny. Uvědomuje si to i její lyžařský trenér Tomáš Bank. "Dělal jsem všechno pro to, aby měla formu na snowboardu. Sice jsem toho dociloval na lyžích, ale doufám, že to zvládne. Ale jednoduché to není," popisoval Bank novinářům před odletem.

Sama Ledecká se v chřipkové sezoně vyhnula shonu v letištní hale a nechala se odbavit individuálně. Také proto, že už se soustředí na olympijský závod. "Myslím, že se těší, ale je tam cítit, že se blíží důležitý závod. A právě proto tady teď třeba není a snaží se být v klidu a už teď se soustředit v klidu na těch 14 dní, co tam absolvuje," vysvětloval Bank.

Slovo olympiáda je v týmu stále zakázané, ale o "závodu v Koreji" se mluví. "Olympiáda se stejně řeší. Já bych spíš uvítal, kdyby se neřešila," řekl Bank.

Po příletu do dějiště her Ledecká nazuje lyže. Na rozjezd ji čeká v pondělí 12. února obří slalom. "V podstatě tam si nějaké velké ambice neděláme. Taky jsme ho skoro vůbec netrénovali. Je to spíš, aby se rozkoukala, aby nasála tu atmosféru," řekl Bank.

Důležitější bude pro Ledeckou na lyžích super-G, které se pojede v sobotu 17. února. Tam by ji Bank rád viděl do patnáctky. Následovat bude stěhování a přechod na prkno. Snowboardistky pojedou obří slalom 24. února. "Nejdůležitější je, aby byla zdravá a aby nebyla unavená. O to se budeme všichni snažit," řekl Bank.

Obě disciplíny se sice částečně doplňují, ale některé pohybové stereotypy musí Ledecká při přechodech předělávat. "Ona potřebuje přesně dva dny, aby se předělala, a pak je v pohodě," podotkl kouč.

Ledecká podle něj neuvažuje o možné roli vlajkonošky české výpravy. Není ani jisté, jestli se slavnostního zahájení v mrazivém Pchjongčchangu zúčastní. "Neprobírali jsme to, ale pokud byste se mě zeptali, jestli já bych ji poslal na zahájení, tak já bych ji určitě neposlal," řekl Bank, který jede na pátou olympiádu a ještě nikdy na zahájení nebyl.