OBRAZEM: Pohled do Koreje. Jak se Češi chystají na hry?

Poslední den zbývá do slavnostního zahájení zimních olympijských her v jihokorejském Pchjongčchangu. Na sportovní svátek vyrazila početná skupina českých sportovců, čtyřiadevadesát jmen znamená, že zastoupení národních barev bude největší v historii. A fanoušci mají díky dnešní době sociálních sítí unikátní možnost nahlédnout do prostředí, ve kterém se sportovci na závody chystají.



Instagramové profily českých závodníků se totiž postupně zaplňují fotografiemi z dějiště her. Kdo ze sportovců je v tomhle směru nejaktivnější?



S oblibou se sociálními sítěmi pracuje běžkyně na lyžích Petra Nováková, která má z českých lyžařek největší ambice. "Flákací den a nohy hore," napsala k jedné z posledních fotografií z olympijské vesnice. Už dříve také odhalila, jaké jídlo se vaří v tamní jídelně.

Spoustu zážitků už v Koreji nasbíral i její běžecký kolega Miroslav Rypl. Ten se stihl mimo jiné zajít ostříhat, ačkoliv přiznal, že domluva s korejskou kadeřnicí zrovna nejjednodušší nebyla. Kromě toho přidal i vtipnou fotku, jak se v neobvyklém spacím overalu chystá uložit do postele.

Start olympiády nedočkavě vyhlížel i skokan na lyžích Vojtěch Štursa, který se ho společně se svými kolegy dočkal dřív než zbytek české přípravy. Kvalifikace pro závod na středním můstku totiž byla na programu už ve čtvrtek, Štursa v ní však neuspěl.

Jedna z největších českých medailových nadějí snowboardcossařka Eva Samková se fanouškům přihlásila ještě z pražského letiště, kde si čekání na odlet zpestřila oblíbeným chmelovým nápojem.

Společně do Koreje mířila téměř kompletní reprezentace ve sjezdovém lyžování, trojici Kateřina Pauláthová, Gabriela Capová a Martina Dubovská bylo na letišti do skoku. Prvně jmenovanou přišel vyprovodit i její přítel, kajakář Josef Dostál.

V dobrém rozmaru se v Koreji nachází i biatlonisté, vtipnou společnou fotografií se pochlubil Michal Krčmář. Toho si pak pro snímek s Michalem Šlesingrem odchytla i talentovaná Markéta Davidová.

V olympijském areálu už ve stylových palčácích trénuje také Šárka Pančochová. A výhled na široké korejské okolí při tom má skutečně působivý, což dokládá zveřejněná fotografie.