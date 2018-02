Pančochová neuspěla. Ale vůbec se nemělo jet, shodly se ženy

Snowboardistka Šárka Pančochová skončila ve slopestylu na olympijských hrách v Koreji šestnáctá. Zlatou medaili v závodu v Pchjongčchangu, který výrazně poznamenaly větrné poryvy a řada pádů, obhájila Američanka Jamie Andersonová. Řada aktérek včetně české reprezentantky se však shodla, že měl být závod odložen. A že jsou rády, že přežily.

Kvůli větru ve Phoenix Parku byla už v neděli zrušena kvalifikace a dnešní jen dvoukolové finále, oproti obvyklým třem jízdám, začalo s více než hodinovým zpožděním. Pančochová startovala jako první z 25 snowboardistek.

V závěru první jízdy musela česká reprezentantka právě kvůli poryvu zabrzdit před skokem a se známkou 43,46 bodu se zařadila v polovině na 11. místo. "Viděla jsem, že jedu pomalu a fouklo mi. Věděla jsem, že bych si dala hroznou hranu, tak jsem nechtěla riskovat. Bylo to jen o tom, kdo vůbec nějakou jízdu odjede," řekla Pančochová.

Ve druhé jízdě sedmadvacetiletá snowboardista spadla, dostalo se před ni pět soupeřek a nenavázala na pátou příčku z minulých her v Soči. "S holkama jsme si před startem popřály štěstí a ať to všichni přežijí ve zdraví. Dnes to byl spíše boj o přežití," uvedla Pančochová.

Stejně jako například Slovenka Klaudia Medlová, jež měla v první jízdě ošklivě vypadající pád, i Pančochová soudila, že měl být závod přeložen. "Chápu, že mají nasmlouvané televizní časy, ale my se všichni snažíme sem kvalifikovat, chceme zajet dobré jízdy a pak to vypadá takhle hrozně. Víceméně nikdo neodjel žádnou jízdu. Je to špatná reprezentace snowboardingu," dodala Pančochová.

Před čtyřmi lety Pančochová útočila na medaili, ale po těžkém pádu ve druhé jízdě o šanci přišla. Dnes vyvázla bez úhony a za týden ji v Koreji ještě čeká kvalifikace Big Airu.

Chtěla jsem si jen sednout a brečet

Andersonová už v polovině suverénně vedla a větrnou loterii vyhrála s rovnými 83 body. Navázala na nedělní triumf krajana Redmonda Gerarda, jenž kraloval slopestylu teprve v 17 letech. Díky povedeným druhým jízdám se dostaly na medailové příčky Kanaďanka Laurie Blouinová a Finka Enni Rukajärviová, jež po stříbru ze Soči získala v Koreji bronz.

"Byla jsem úplně mimo z toho, že se jelo. Nahoře jsem si chtěla jen sednout a brečet. Dvě hodiny se mi třáslo celé tělo, protože jsem měla strach jet," popsala spolufavorizovaná Norka Silje Norendalová, která nakonec skončila čtvrtá.

Boční vítr měl za vinu řadu pádů při vysokých skocích. Dvě čisté jízdy nezajela ani jedna závodnice, tu první bez problémů dokončilo jen pět. Agentura APA spočítala, že z 50 jízd skončilo pádem 32.

"Jasně, že to mělo být přeloženo," přikyvovala Rakušanka Anna Gasserová. "Bylo to hrozně nebezpečné, jsem hlavně ráda, že se mi nic nestalo," dodala. Pozdější vítězka Andersonová byla podle ní jediná, kdo chtěl dnes závodit. "Protože má nejbezpečnější jízdu," vysvětlila Gasserová, jež skončila o místo před Pančochovou.