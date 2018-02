Překvapení ve skoku. Stoch je bez medaile, vyhrál Wellinger

Soutěž skokanů na středním můstku v Pchjongčchangu dnes vyhrál Němec Andreas Wellinger. Favorizovaný Polák Kamil Stoch, který přiletěl do Koreje obhajovat dvě zlaté medaile ze Soči a vede Světový pohár, skončil pod medailovými stupni. Roman Koudelka obsadil 25. místo, Viktor Polášek nepostoupil do druhého kola a skončil čtyřiačtyřicátý. Program několikrát narušil vítr, a tak se medaile rozdělovaly až dlouho po půlnoci místního času.

První kolo se odehrálo v polské režii. Stefan Hula, jehož nejlepším umístěním v této sezoně bylo čtvrté místo doma v Zakopaném, ulétl až na 111 metrů, o čtyři a půl metru dál než jeho největší soupeř. Stoch byl druhý, ale druhá polovina závodu se Polákům nepovedla. Oba si zapsali jen 105,5 metru a klesli na čtvrté a páté místo.

Wellinger, který vyhrál páteční kvalifikaci, přistál na značce 113,5 m, což byl nejdelší skok dne. Dvaadvacetiletému skokanovi vynesl po dvou stříbrech z mistrovství světa olympijské zlato, pro Německo první po 24 letech od triumfu Jense Weissfloga v Lillehammeru.

"Druhý skok, to byla bomba. No a teď mi asi vybuchne mobil," řekl nový olympijský vítěz. "Nikdy bych si nemyslel, že to takhle může dopadnout. Byly extrémně těžké podmínky, určitě člověk dneska potřeboval štěstí. Všechno mi dojde až za pár dnů," dodal Wellinger, hrdina téměř tříhodinového závodu doprovázeného silným větrem a dvanáctistupňovým mrazem.

Stejně daleko skočil Nor Robert Johansson a bral bronz. Na druhou příčku se díky vyrovnaným výkonům v obou kolech vklínil další Nor Johann Andre Forfang.

Koudelka v prvním kole prakticky přesně zopakoval výkon z páteční kvalifikace 98 metrů, ve druhém sice přidal pět metrů, ale dál skákali i ostatní. Polášek obsadil skokem dlouhým 92 metrů 44. místo a do druhého kola nepostoupil.

V druhém kole se nejprve blýskl Slovinec Peter Prevc a 113 metry připomněl, že v Soči získal stříbro a před dvěma lety vyhrál Světový pohár. O to víc ho muselo mrzet nepovedené první kolo, v němž se nedostal přes stometrovou hranici.

Naopak ve druhém kole přišli o medailovou naději rakouský mistr světa Stefan Kraft i Němec Richard Freitag, který zářil v první polovině sezony. Pětačtyřicetiletý Japonec Noriaki Kasai, startující na osmých hrách, skončil jednadvacátý.