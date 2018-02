Proč nezískala Sáblíková medaili? Chyběla jí rychlejší soupeřka

První závod nevyšel úplně podle představ. Česká rychlobruslařka Martina Sáblíková se na premiérový start v Pchjongčchangu velice těšila, nakonec jí po výsledném čtvrtém nejlepším čase ale zbyly pouze oči pro pláč. Za to, že nevybojovala kýženou medaili, může svým způsobem dle kouče Petra Nováka i slabší soupeřka v rozjížďce.

Vztek, smutek a nakonec i pláč. To jsou pocity, které po svém prvním závodě na letošní zimní olympiádě v Jižní Koreji prožila Martina Sáblíková, jedna z největších českých medailových nadějí. Třicetiletá rychlobruslařka totiž skončila se svým čtvrtým nejrychlejším časem těsně za branami stupně vítězů, které obsadily tři Nizozemky v čele s vítězkou Carlijn Achtereekteovou.

"Radši nemluvit. Je to obrovské zklamání. Nemohu říct nic jiného. Čtvrté místo mrzí asi nejvíc. Snažila jsem se v závodě udělat, co jsem mohla, ale bohužel," nechala se slyšet Sáblíková.

Trojnásobná olympijská vítězka, jež dokázala triumfovat ve Vancouveru i v Soči, přitom nezajela trať na 3000 metrů vůbec špatně, o čemž svědčí i "finišový" čas 4:00,54. Přestože během jízdy nikterak nechybovala a nepolevila, na další vzácnou placku do sbírky nedosáhla.

"Čas je dobrý, ten beru všema deseti. Myslím, že to byla nejlepší trojka v aktuální sezoně. Cítila jsem se při jízdě dobře. Nemohu říct, že bych udělala nějakou chybu nebo bych mohla někde víc zabrat. Prostě to jenom nestačilo," řekla rodačka z Nového Města na Moravě.

Smolná soupeřka

Čím si tedy vysvětlit, že to neklaplo? Psychická i fyzická kondice je v současné době u Sáblíkové na velice dobré úrovni, a přestože během sezony měla zdravotní problémy, které způsobila především bolavá záda, nyní už je v pořádku. Tato možnost je tedy vyloučena.

Řeč nemůže být ani o špatné koncentraci na samotný závod, Sáblíková už je velice zkušená na to, aby se na důležitý turnaj nedokázala připravit. Co tedy může za to, že prakticky bezchybný výkon na cenný kov nestačil? Dle trenéra Petra Nováka na tom nese vinu ruská závodnice Natalija Voroninová, soupeřka české fenomenky z rozjížďky.

"Poslední pára nikdy není úplně ideální. Ještě víc ale k sobě potřebuje soupeřku, aby se s ní tahala. Hlavně v konci. Bronzová Nizozemka ji měla, protože jela proti páté holce a mydlily se mezi sebou. Martina potřebovala, aby někdo dvakrát vyjel před ní. Pak by to dopadlo," uvedl devětašedesátiletý kouč.

Ten zažil zklamání z "bramborového" umístění své svěřenkyně na turnaji pod pěti kruhy už podruhé. Čtvrté místo totiž vybojovala Sáblíková i v Turíně, kde si v roce 2006 odjezdila svou olympijskou premiéru.

"Tehdy jsme brečeli oba, deprese byla strašlivá. Dvacet minut se nemohla uklidnit, tekly jí slzy. Dneska to vzala víc chlapsky. Šel jsem za ní, ale požádala mě, abych ji nechal. Že si to potřebuje srovnat v hlavě," uvedl Novák.

Pětitisícovka? Tam medaili určitě získá

Další závod čeká Sáblíkovou v pátek, kdy se objeví ve své nejsilnější disciplíně. Češka bude na oblíbené pětitisícovce patřit bezpochyby mezi největší favoritky, na této trati totiž obhajuje zlato ze dvou předchozích olympiád.

V úspěch věří právě i bývalý československý rychlobruslař. "Věřím, že si Martina z téhle olympiády medaili odveze. Zda to bude zlato, nevím. Ještě budou na startu dvě další Holanďanky, které jsou dobré," oznámil.

Několikanásobná mistryně světa i Evropy má v plánu do následujícího závodu pořádně potrénovat a vynechat následující patnáctistovku, aby našetřila síly. Tak snad to vyjde, Martino!