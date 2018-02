První medaile pro Česko! Biatlonistka Vítková získala bronz

Česká výprava má na zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu první medaili, biatlonistka Veronika Vítková skončila třetí ve sprintu. Na stříbrnou Norku Marte Olsbuovou ztratila 1,6 sekundy. S více než čtyřiadvacetisekundovým náskokem vyhrála Němka Laura Dahlmeierová.

V nezvykle pozdním večerním čase se Vítková vyrovnala s mrazem i větrem na střelnici. Minula jen druhou ránu vestoje a rychle běžela. "Na trati to bylo těžké, protože foukalo. Chvílemi tam byly úplné větrné mlýny, co nás zastavovaly, na střelnici se to taky točilo. Naštěstí jsem dokázala vleže zareagovat na vítr, tam mi to popadalo, škoda jedné rány vestoje," komentovala svůj výkon Vítková.

Apart from mixed relays 🇨🇿@Verca_Vitkova had never scored a medal at Olympics or @IBU_WCH. Today everything came together and even a mistake on Shooting 2 did not stop her from taking 3rd place. pic.twitter.com/mkqtnnlmxz