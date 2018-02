Rozumím tomu dobře? Kanadský bobista nechápal radost Němců

Kanadským bobistům Justinu Krippsovi a Alexanderu Kopaczovi chvíli trvalo, než pochopili obrovskou radost německých soupeřů Francesca Friedricha a Thorstena Margise po poslední jízdě olympijského závodu dvojbobů. Sami z výsledkové tabule vyčetli, že zůstali na prvním místě a křepčení rivalů je proto zaskočilo, než zjistili, že Němci dosáhli na setinu stejného součtu časů a zlaté medaile náležejí i jim.

"Pár minut mi to trvalo. Ptal jsem se Thorstena, že si nejsem jistý, jestli dobře rozumím tomu, co se právě stalo. Vlastně jsem si to ujasnil až v šatně, kde jsme si to vyříkali," přiznal brzdař Kopacz. "Já myslel, že jsme vyhráli jen my. Když jsme dojeli do cíle, viděl jsem tam u nás tu jedničku. A oni najednou začali dovádět a skákali kolem našeho bobu, tak jsem si říkal: 'Ty jo, ty se teda z našeho úspěchu radují'," řekl Kripps.

"Kanaďani si mysleli, že nejsme při smyslech. Proč se tolik radujeme ze stříbra a jim gratulujeme k vítězství," líčil rozesmátý Friedrich, který měl před poslední jízdou na Krippse ztrátu šest setin sekundy. "Snad až napotřetí se nám podařilo jim vysvětlit, že jsme vyhráli společně," pokračoval.

Dramatickým finále s nerozhodným výsledkem vyvrcholila mezi kanadským a německým pilotem rivalita ze Světového poháru. V něm měl těsně navrch Kripps a sesadil čtyřnásobného mistra světa v dvojbobech Friedricha z trůnu. "Každý rok spolu bojujeme a teď jsme oba olympijští vítězové. To je šílené. Ale Justin si to zasloužil," řekl Friedrich. "Teď jen doufejme, že mají (pořadatelé) čtyři zlaté," dodal Margis.

Dvě zlaté medaile za závod dvojbobů byly uděleny už v roce 1998 v Naganu a i tehdy v tom byl zainteresován Kanaďan. Pierre Lueders se tehdy podělil o první místo s Italem Güntherem Huberem, po skončení kariéry pak učil právě Krippse řídit bob. "Je neskutečné, že dvacet let poté, co se dělil o zlato, se něco takového stalo i mně. Je to tak osm let, co mě naučil základy a prakticky všechno, co teď vím o bobovém sportu. Je to neuvěřitelné," řekl Kripps.