Shiffrinová vylétla ke zlatu, Ledecká skončila třiadvacátá

Ester Ledecká vybojovala v obřím slalomu lyžařek na olympijských hrách v Pchjongčchangu 23. místo. Mezi specialistkami zajela úřadující mistryně světa ve snowboardingu dvě výborné jízdy. Z triumfu se radovala americká hvězda Mikaela Shiffrinová, která bude obhajovat zlato v pátečním slalomu a na medaili má zálusk i v dalších disciplínách.

Ledecká do finálového kola prošla jako devětadvacátá a ve druhé jízdě dosáhla 16. času. V obřím slalomu přitom měla nejmenší ambice, na hrách v Koreji pojede ještě super-G a hlavně chce medaili z obřího slalomu na snowboardu.

"Je to fajn. Jsem hrozně ráda, že jsem si mohla užít druhou jízdu. Já i celý tým jsme odvedli dobrou práci," řekla Ledecká po obřím slalomu.

Dvaadvacetiletá Shiffrinová útočila z druhé příčky a počínala si suverénně. Před druhou Ragnhild Mowinckelovou z Norska vyhrála o 39 setin sekundy, bronz získala Italka Federica Brignoneová.

"Do druhého kola jsem dala úplně všechno. Jela jsem jako blázen a teď mám zlato. To je neskutečné," řekla Shiffrinová. Přiznala, že změny programu byly únavné. "Bylo toho dost, ale stihla jsem kvalitní trénink a zase se cítila dobře. Nervózní jsem dneska nebyla," dodala Američanka.

Ze čtyř českých lyžařek závod dokončila ještě Gabriela Capová a obsadila 29. příčku. Kateřina Pauláthová i Martina Dubovská na rozbité trati chybovaly a do cíle nedojely.

Pauláthová naštvaná

Sjezdařky se až dnes dočkaly na hrách v Koreji prvního závodu. Původně měly obří slalom absolvovat už v pondělí, ale silný vítr je do branek nepustil. Ledecká se do elitní třicítky dostala s nejvyšším startovním číslem (49) a prokázala opět talent i cit pro sníh. "Měla jsem radost, že jsem se hned dostala do třicítky a mohla si užít krásnou čistou trať ve druhém kole. To bylo skvělý," řekla.

"Domlouvali jsme se, ať na vršku nepřemýšlí, že to je olympiáda, ale že to je krásný závod. To splnila, jela fakt dobře. Tady už jí trochu docházely síly, tak si to trochu pohlídala. Dobrá jízda," hodnotil po prvním kole jeden z trenérů Ondřej Bank.

Trať obřího slalomu patřila k delším, i proto hodně lyžařek chybovalo ve spodní části. "Je to dlouhý a první kolo mi přišlo trochu náročnější, protože spodní pasáž jsme měly rozsekanější. Druhé jsem si užila úplně v pohodě. Na obřák se to dalo normálně zvládnout," řekla spokojeně Ledecká.

Pauláthová byla naštvaná. "Ráno jsem se vzbudila, těším se na tenhle závod čtyři roky, poslední rok jsem pro to udělala všechno, a měla jsem úplně tuhé nohy. Vůbec nevím, co se se mnou stalo. Připadala jsem si, jako by mě přejela rolba. Což není samozřejmě žádná výmluva. Vím, že jsem dělala v obřáku chyby, přetočilo mě to tam úplně zbytečně, nepracovala jsem celou dobu. Nemám sílu," uvedla Pauláthová.