Školy žhaví televize. Místo výuky se bude fandit hokejistům

Semifinále olympijských her, ve kterém se čeští hokejisté utkají s Ruskem, budou v pátek dopoledne v televizi sledovat i žáci v některých školách. Slíbeno to už mají například v Základní škole Eden v Praze-Vršovicích, která spolupracuje s fotbalovým a hokejovým klubem Slavia. Všichni se na to moc těší, řekla ředitelka školy Jana Churáčková. Naopak třeba Sportovní gymnázium Kladno výuku živému vysílání z olympiády zřejmě nijak nepřizpůsobí, zjistila média.

Na škole v pražském Edenu se děti a učitelé dívali na hokejové semifinále olympiády už před 20 lety, kdy Češi v Naganu vyřadili Kanadu. "To bylo tenkrát nezapomenutelné. Kéž by teď dopadlo stejně," uvedla ředitelka školy. Češi tehdy v turnaji zvítězili, když ve finále porazili Rusko.

"Já tenkrát měla ve třídě malého (Vladimíra) Růžičku (mladšího). Byl ve třetí třídě," zavzpomínala Churáčková. Tehdejší žák školy je synem slavného hokejisty a olympijského vítěze z Nagana Vladimíra Růžičky. Sám nyní hraje za extraligový klub Piráti Chomutov.

Školáci z Edenu se podle Churáčkové o hokej hodně zajímají. "Neodpustili by nám, kdybychom se nedívali," poznamenala.

Zorganizovat sledování hokeje ve škole podle ní teď není takový problém jako před dvěma desetiletími. Tehdy totiž bylo v budově jen málo místností s televizí. Nyní má škola v každé třídě moderní projektor, který může promítat živé vysílání přímo ve třídě. "Tak budeme držet palce a doufat," dodala ředitelka.

O přímý přenos semifinále naopak asi přijdou studenti Sportovního gymnázia v Kladně, které se podle informací ministerstva školství jako jediné v Česku zaměřuje na hokej. "Studenti mají 16 hodin sportovní přípravy v týdnu a to znamená, že by zameškali ještě další hodiny, takže to nechceme," řekl zástupce ředitele pro sportovní přípravu Jiří Kuchler.

Ve škole je podle něj posluchárna s větší televizí, kde se studenti mohou na sport dívat o přestávkách a pauzách mezi dopolední a odpolední výukou. "Není to ale tak, že bychom je uvolnili z výuky. Když má někdo pauzu, může se jít podívat, ale není to tak, že bychom organizovali nějaké hromadné fandění," vysvětlil.

Na sportovním gymnáziu mají studenti běžný rozvrh jako na jiných školách. Navíc ale každý týden chodí na další hodiny tréninku a různých cvičení svého sportu. V Kladně si mohou zvolit mezi hokejem, atletikou, plaváním, judem a volejbalem. Při přijímání na školu dělají ze sportu talentové zkoušky.