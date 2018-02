Skvěle! Národní tým porazil i Švýcarsko a má jistý postup

Čeští hokejisté vyhráli ve svém závěrečném vystoupení v základní skupině A na olympijských hrách v Pchjongčchangu nad Švýcarskem 4:1 a zajistili si z prvního místa postup přímo do středečního čtvrtfinále. Půjdou do něj jako druhý nejlépe nasazený tým po Švédsku či Finsku a jejich soupeř vzejde z úterní kvalifikace play off mezi Spojenými státy americkými a Slovenskem.

Svěřenci trenéra Josefa Jandače zůstali po vítězstvích nad Koreou 2:1 a nad Kanadou 3:2 po samostatných nájezdech na turnaji neporažení. Vítěznou trefu dal ve 44. minutě útočník Dominik Kubalík. Dvakrát se zapsal mezi střelce forvard Michal Řepík a dvě asistence si připsal obránce Jan Kolář.

Češi začali aktivně, Horákova formace se hned po vhazování vydala do ofenzivy a dvě možnosti měl Birner. Nejdříve z mezikruží minul a následně ohrozil Hillera tečí. Také Švýcaři se snažili při každé možnosti na Francouze střílet, ale nebezpečnější byl Jandačův výběr.

Kapitán Erat nejdříve ve třetí minutě nabil mezi kruhy Radilovi, jehož pokus švýcarský gólman kryl. O pět minut později si při vyloučení Corviho už Erat připsal asistenci, když na pravém kruhu našel Řepíka, který se trefil přesně nad pravé Hillerovo rameno.

Po vyloučeních Jana Kováře a Tomáše Zohorny hráli Švýcaři 33 vteřin v pěti proti třem, ale český tým odolal. Francouzovi pomohla i tyčka po Ambühlově pokusu. V době, když už hrál Jandačův tým osm sekund v pěti, se soupeř dočkal vyrovnání. Rüfenacht tvrdou ranou zužitkoval Ambühlovu přihrávku.

Češi pak odolali na přelomu první a druhé třetiny při čtyřminutovém vyloučení Mozíka, při kterém měl největší šanci ještě před pauzou Ambühl, ale nedotáhl blafák do bekhendu. Ve 22. minutě se po Mertlově forčekingu protlačil do dobré pozice Červenka, ale minul. O chvíli později opět zahrozili Mertl s Červenkou.

Při Radilově trestu schytal Francouz tvrdou ránu do masky. Ve 32. minutě se dostal do šance Sekáč, ale Hiller stihl puk vyrazit pravou rukou. Český brankář musel také řešit nebezpečné situace a poradil si s nebezpečnou ranou Diaze. V 38. minutě trefil Radil tečí Koukalova nahození levou tyč a ještě před druhou přestávkou ztroskotal na Hillerových betonech Mertl.

Ve 44. minutě už se Češi dočkali. Obránce Kolář vybojoval puk u mantinelu, Kovář ideálně přihrál před branku Kubalíkovi, který trefil odkrytou část Hillerovy branky. Francouz kryl pokusy Ambühla i Hollensteina a spolehlivě držel český tým.

Švýcaři sáhli už tři minuty a 22 vteřin před koncem k power play a 80 sekund před koncem zvýšil do prázdné branky Červenka na 3:1. Za dalších 31 vteřin si rovněž při power play připsal druhý gól v utkání a celkově třetí na turnaji nejlepší český střelec Řepík.

Švýcary, kteří skončí v tabulce skupiny třetí, čeká úterní duel o čtvrtfinále s Německem.