Štafetu ovládli Norové, Češi doběhli desátí

Štafetu na 4x10 kilometrů na olympijských hrách vyhráli Norové a v Pchjongčchangu získali už páté zlato v běžeckém lyžování. Druhé místo obsadili Rusové, třetí skončila Francie. Česká čtveřice Aleš Razým, Martin Jakš, Petr Knop a Michal Novák byla desátá.

O výhře norské štafety rozhodl vítěz sprintu Johannes Hösflot Klaebo, jenž zhruba kilometr před cílem unikl Denisi Spicovovi. Ruský reprezentant už nenašel síly na odpor, protože do závěrečného úseku startoval se ztrátou 16 sekund na třetím místě.

Rusové přitom dlouho vedli, a když jim Alexander Bolšunov zajistil v průběhu druhého úseku zajistil náskok 40 sekund, vypadalo to, že se v Koreji dočkají první zlaté medaile. Jenže Alexej Červotkin vedení neudržel a Spicovovi předával s velkou ztrátou.

Bronzový medailista ze závodu na 15 kilometrů se poté dokázal na Klaeba a jeho překvapivého kolegu ve vedoucí dvojici Adriena Backscheidera z Francie dotáhnout a dostal se i do vedení. Na nástup norského favorita už však nenašel síly do cíle dojel se ztrátou devíti sekund. Backscheider na třetí příčce zaostal o 37 sekund.

Cítil jsem, že mám dost sil, tvrdí Klaebo

"Cítil jsem, že mám dost sil, dobře mi jely lyže, takže jsem si útok naplánoval už v předposledním kole," řekl Klaebo. "Když zaútočil, tak se Rus nezmohl na odpověď. Navíc bylo neuvěřitelné, že mu ještě zbylo dost sil, aby si vzal v cílové rovince vlajku," přidal Simen Hegstad Krüger, který jel třetí úsek před Klaebem.

Norové ziskem pátého zlata na jedné olympiádě vyrovnali rekord v běžeckém lyžování. Celkem mají Seveřané v této disciplíně na kontě v Pchjongčchangu už jedenáct medailí, což se jim podařilo potřetí po Salt Lake City v roce 2002 a Soči. Od rekordu Sovětského svazu z roku 1988 je dělí čtyři závody před koncem dvě medaile.

Češi si pohoršili

Česká reprezentace na Nory ztratila přes čtyři minuty a oproti hrám v Soči před čtyřmi lety si o dvě místa pohoršila. "Do deseti to bude dobré. Cokoliv výš by bylo skvělé, ale vypadá to na desáté místo," řekl po svém úseku Jakš, nejzkušenější člen české výpravy a bronzový medailista ze štafety ve Vancouveru 2010.

Razým, který finišoval v Soči, nyní štafetu rozjížděl a předával devátý minutu za v té době pátými Nory. "Jak se oteplilo, trať je špinavá a výkon to ztěžuje, zpomaluje. A rozdíly mezi námi normálními a dobrými jsou větší," řekl Razým.

V bruslařské části jeli mladíci, třiadvacetiletý Petr Knop a na posledním úseku o dva roky mladší jednadvacetiletý Novák. "Bylo to poměrně náročné. Snažil jsem se stáhnout půlminutovou mezeru na deváté místo. Jel jsem ze všech sil. Ze začátku jsem pár vteřin stáhl, pak mi došly síly a naopak jsem ztratil," řekl Novák.

Novák, bratr současné české běžecké jedničky Petry Novákové, má za sebou první olympijskou zkušenost se štafetou. "Do budoucna myslím, že máme šanci na lepší výsledky," věří, že jednou třeba naváže na Lukáše Bauera a spol.

Bývalý celkový vítěz Světového poháru Bauer, mistr světa Martin Koukal a Jiří Magál měli premiéru na olympiádě před dvaceti lety v Naganu 1998, kde ve štafetě skončili až patnáctí. A spolu s Jakšem pak získali bronz ve Vancouveru.

Dnes neuspěli dvojnásobní obhájci zlata Švédové, kterým vzaly naději na vítězství první dva úseky klasickou technikou a skončili na páté příčce.