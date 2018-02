Testy DNA a spadlé brady. Ledeckou obdivuje celý svět

Šok, uznání i údiv. Překvapivý triumf české lyžařky vzbudil ve sportovním světě vlnu pozornosti a z hvězdičky Ester Ledecké se rázem stala hvězda. Na její majstrštyk nevěřícně koukali nejen členové jejího týmu, ale také novináři, soupeřky i další sportovci. Plavecká superstar a jmenovkyně české olympioničky Katie Ledecká přispěchala s vtipným tweetem. Televize NBC předčasně oznámila jinou vítězku a agentury musely stornovat své fleše. Ledecká se zkrátka postarala o totální poprask.

"Cože? Ona vyhrála na lyžích? Fakt na lyžích? Vždyť před pár dny skončila v obřím slalomu až třiadvacátá... To si děláš legraci. Klobouk dolů před ní. Je to obrovské překvapení a obrovsky jí gratuluju. Hoši, tohle ale těžko trumfneme. Nejsme na svatbě. Diamantová medaile se tady nedává," nevěřil svým uším hokejista Petr Koukal poté, co mu oznámili skvělou novinku z lyžařského svahu.

A na zlatou událost zareagoval vtipem i uznáním. On a jeho spoluhráči sice potěšili české fanoušky vítězstvím nad Kanadou, Ledecká je však úplně zastínila. Ostatně i jako všechny olympijské medailisty. To, že snowboardistka dokázala urvat triumf na lyžích, nenechalo chladným snad žádného příznivce sportu či žurnalistu.

Ale způsobilo to i pár problémů. Ještě než česká šampionka vyjela na trať, oznámila televize NBC, že super-G opanovala Anna Veithová. Nikdo totiž nečekal, co může předvést česká obojživelnice. A televizní stanici se to vymstilo, musela se omluvit agenturám, které pak dementovaly nesprávné zprávy o špatné vítězce.

Nevěřícně komentovala české překvapení i zahraniční média. "Kdo jsi, Ester Ledecká?" ptal se deník L'Équipe v jednom z titulků několika článků. "Tak snowboardisti umějí taky lyžovat...," reagovala francouzská agentura AFP. A přidali se i další - sportovci, fanoušci, novináři... Zkrátka kdekdo.

Jeden z žurnalistů třeba napsal. "Ty vole. Ester Ledecká zajela neskutečný nesmysl. A podle těch emocí po dojezdu to vypadá, že jí to dojde nejdřív v listopadu," vystihl zcela přesně pocity mnoha lidí. S další glosou na sebe nenechal dlouho čekat. Podle něj už Andrej Babiš slíbil, že nechá pro Ledeckou v Krkonoších postavit ledovec.

Andrej Babiš už přislíbil, že v Krkonoších nechá pro Ester Ledeckou postavit ledovec. - Jiří Vítek (@JVitek94) 17. února 2018

"Nikdo nevěří, Ester Ledecká má zlatou medaili," zněl další z tweetů, které by se daly tesat do kamene. A někdo spojil její lyžařské umění s písničkami jejího otce Janka Ledeckého.

Pěkný, pěkný, pěkný

Sny se maj plnit o Váno... na olympiádě

Na Ester jsou krátký...

Inu, otec bude mít o čem zpívat :) https://t.co/OtBS6Pi87q - Ján Simkanič (@Simindr) 17. února 2018

Hodně svérázně popřála své jmenovkyni také veleúspěšná plavkyně Katie Ledecká, jež vlastní z letních olympiád čtyři zlaté a jednu stříbrnou medaili. "Takhle to dělají Ledecké. Myslím, že jsme příbuzné. Neměly bychom si udělat test DNA?" hlásila na svém twitterovém účtu.

Ester, I think we're related, we need to do a DNA test? #CousinsInGold 🇨🇿 https://t.co/2mUradCr4C - Katie Ledecky (@katieledecky) 17. února 2018

Sportovní svět se tak pomalu vzpamatovává z velkého šoku. Je o to sladší, že vzešel z českého týmu. U některých fanoušků tak vyvstala otázka, zda by se Ledecká neměla zapojit i do jiných sportů. Bude mít příběh další pokračování?