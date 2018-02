Třetí česká medaile! Samková získala v těsném finále bronz

Eva Samková obsadila při obhajobě olympijského zlata ze Soči ve snowboardcrossu třetí místo a získala třetí českou medaili v Pchjongčchangu. Čtyřiadvacetiletá česká snowboardistka s typickým nakresleným knírkem se v dramatickém finále propracovala na bronzovou pozici v samém závěru z posledního šestého místa.

Novou olympijskou šampionkou je Italka Michela Moioliová, vedoucí žena Světového poháru a vítězka čtyř pohárových závodů v sezoně. Stříbro nečekaně získala teprve šestnáctiletá Francouzka Julia Pereiraová de Sousaová Mabileauaová.

Vlajkonoška české výpravy v Pchjongčchangu Samková navázala na stříbro Michala Krčmáře a bronz Veroniky Vítkové z biatlonových sprintů.

"Je to bomba! Je to taková zlatá. Je to druhá medaile na druhé olympiádě. Na to, že máme jeden pokus, tak jsem nadšená," zářila Samková a srovnávala zlato ze Soči a bronz z Pchjongčchangu. "Je to teď mnohem větší satisfakce, protože v Soči byly ty holky samozřejmě dobrý, ale teď je to úplně jinde. Je nás tam deset, co jezdí skvěle. Jsem strašně ráda, že to takhle vyšlo. Hrozně mě to bavilo."

Samková dnes ve Phoenix Parku vyhrála stejně jako před čtyřmi lety v Soči kvalifikaci. "Ale hrozně těsně," řekla. Na rozdíl od minulé olympiády musela ve vyřazovacích jízdách bojovat o postup. Po pomalejších startech z vysoké rampy se však pokaždé dokázala propracovat vpřed.

Ve čtvrtfinále obsadila vrchlabská rodačka druhé místo a semifinálovou jízdu dokonce vyhrála, i když jela vzadu a v jednu chvíli jí málem spadla soupeřka pod nohy. "Řekla jsem si jen: Ou! Pak jsem vjela do klopky a byla druhá. Pohoda," prohlásila Samková.

Ve finále se dlouho pohybovala mimo medailové příčky a uzavírala šestičlenné startovní pole, skvělým závěrem se však dostala na bronzovou pozici, kterou mohutně slavila. Na čtvrté místo při tom odsunula americkou legendu Lindsey Jacobellisovou. Pětinásobná mistryně světa se tak ani při čtvrtém olympijském startu nedočkala zlata.

"Dala jsem tomu maximum, ale mezi lidmi jsme nemohla jet čistě, jak jsem chtěla. Jsem ráda, že jsem to narvala v cílové rovince. Dlouho jsem tomu nevěřila, bála jsem se, že bude fotofiniš, a že mě přehodí," řekla. Proto bedlivě sledovala výsledkovou tabuli. "Říkala jsem si, že počkám, počkám, a když se to ukázalo poněkolikátý, tak jsem si říkala: Jo, to asi vyšlo," uvedla a začala v cílovém prostoru slavit.

Samková dosáhla na bronz ve složité sezoně, v níž musela vynechat tři závody SP kvůli zranění ramena. Před startem v Koreji absolvovala pouze lednový závod v Erzurumu, kde zvítězila jen několik dnů po smrti otce. "Prožila hrozný boj s těmahle věcma. Je to něco úplně neuvěřitelnýho," řekl trenér Marek Jelínek. "Jel jsem sem s tím, že pokud bude mít jakoukoliv medaile, tak je to úplně skvělý," uvedl.

Čtyřiadvacáté místo obsadila druhá česká reprezentantka Vendula Hopjáková, jež mohla startovat ve vyřazovací části navzdory tomu, že nedokončila ani jednu kvalifikační jízdu. Po pádu v druhé části kvalifikace však v závodě nepokračovala, s pohmožděným pravým kotníkem a berlemi boje o medaile jen sledovala v cílovém prostoru.

Původně měla v závodě startovat i osmnáctiletá Kateřina Louthanová, ale při tréninku v Pchjongčchangu si přetrhala vazy v kotníku a o olympijskou premiéru přišla.