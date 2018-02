Tři dny brečela. Ale jdeme do toho, říká o Sáblíkové trenér

Rychlobruslařka Martina Sáblíková se jen těžko vyrovnávala se čtvrtým místem v sobotním závodu na 3000 metrů na olympijských hrách v Pchjongčchangu. Nyní už se ale naplno koncentruje na páteční závod na své královské trati 5000 metrů, ve které bude útočit na třetí olympijské zlato v řadě.

"Brečela tři dny. Stačilo se jen o závodu zmínit a brečela. Bylo to hodně emotivní, protože jsme věřili, že by bronz mohl být. A čas byl suprový," řekl ve středu trenér Petr Novák novinářům. V minulých dnech se snažil dělat vše pro to, aby třicetiletá rychlobruslařka přišla na jiné myšlenky. "Teď už ale na ledě vypadala dobře. Jdeme do toho, jakákoliv medaile pro mě bude skvělá," podotkl Novák.

Sáblíkovou podpořila i týmová kolegyně Nikola Zdráhalová, se kterou bydlí na pokoji. "Společně se dívali na sport a nějaké filmy, já jsem je zbytečně žádnými připomínkami nedráždil. Bosou nohou dráždit hada není dobré," pousmál se Novák. Pevně věří, že jeho svěřenkyně se mezi trojici nejlepších na nejdelší ženské trati probojuje. "Potenciálních favoritek je více, ale dvě největší jsou Holanďanka Visserová a Martina," dodal Novák.