Zlato à la Ledecká: spánkový deficit, gratulace hvězd i chuť na Milku

Přišla, viděla, zvítězila. A hned dvakrát. Lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká se díky svému husarskému kousku stala překvapením i hvězdou her. Nejprve šokovala svět vítězstvím v superobřím slalomu, poté vyplnila předpoklady a vyválčila zlato také na snowboardu. I když byl její závod brzy ráno, přilákal k televizím nespočet natěšených diváků. K druhé medaili jí pak popřáli jak oni, tak i různé celebrity. Celosvětová sportovní veřejnost se nepřestává podivovat nad jejími výkony a posílá do Čech pochvalná slova a gratulace.

Fanoušci ji překřtili na Nagano 2. Jen v trošku jiném slova smyslu. Týden poté, co všem vyrazila dech zlatem na lyžích, totiž vyjela na start i ve své hlavní disciplíně - paralelním obřím slalomu na snowboardu. A i tentokrát se radovala ze zisku zlaté medaile. Ti, kdo si přivstali, se mohli radovat. Komu bylo líto obětovat sobotní spánek, přišel o hodně. Především o suverénní jízdy české sněhové královny.

Těch, kteří nelenili a mezi šestou a sedmou ranní televizi zapnuli, bylo hodně. Podle dat České televize sledovalo snowboardový závod 740 000 diváků. O velkém úspěchu navíc ihned začala informovat česká i zahraniční média, která nepřestávají pět chválu.

"Na rozdíl od šokující výhry v super-G, které ani ona sama nemohla uvěřit, dnes nebylo o jejím vítězství od začátku do konce pochyb. Vyhrála s mnohem větším náskokem, než byla před týdnem setina sekundy," napsal list US Today.

Pozadu nezůstali ani novináři britské BBC. "Je to pravděpodobně nejlepší příběh těchto her. Absolutně neuvěřitelný. Je skvělá sportovkyně. Vždyť i jen jedno olympijské zlato na lyžích je pořádně těžké," prohlásil jeden z komentátorů.

Přidaly se i britský Daily Mail, americká televize NBC nebo francouzská agentura AFP. Všichni hovoří o Ledecké jako o zázraku na sněhu, velké superstar a "legendě".

Česká hvězda si vysloužila obdiv i doma. K dvojnásobnému úspěchu jí popřáli jak fanoušci, tak i sportovní celebrity. Komentátor Robert Záruba hodnotil zlatou nadílku svýma očima na twitterovém účtu. "Vytrvalá jako Emil Zátopek, pružná jako Věra Čáslavská, tým kolem ní je jako z Nagana, skluz Martiny Sáblíkové, švih Jana Železného a Báry Špotákové... a Ester Ledecká dodala Ester LEDECKOU. Zrodila se nová sportovní legenda se zlatou hvězdou - vlastně dvěma," popsal svůj pocit z triumfů české obojživelnice.

Vytrvalá jako Emil Zátopek, pružná jako Věra Čáslavská, tým kolem ní je jako z Nagana, skluz Martiny Sáblíkové, švih Jana Železného a Báry Špotákové ... a Ester Ledecká dodala Ester LEDECKOU. Zrodila se nová sportovní legenda se zlatou hvězdou - vlastně dvěma. - Robert Záruba (@robertzaruba) 24. února 2018

Veřejně vysekli poklonu třeba Petr Čech, Kateřina Emmons nebo Barbora Špotáková. "Congratulations to the history maker," napsal gólman Arsenalu. "Krásné ráno. To se to dobře vstává, když nás probudí zlato od Ester a hned na to zlaté sluníčko. Děkujeme za ten zážitek!!! Ester Ledecká prostě válí, ale to už ví celý svět," rozplývala se oštěpařka Špotáková.

Bývalá střelkyně Emmons vyjádřila i přání, aby Ledecká nepolevovala. "Vítej na začátku své výjimečné cesty, STR. A vydrž. Jsi neskutečnej profík a srdcař."

Blahopřání, gratulací i vtipných a obdivných příspěvků na sociálních sítích i jinde však bylo nepočítaně. A jistě ještě bude. Ledecká nejdřív ponese českou vlajku na slavnostním zakončení her a poté se přesune domů do Čech.

Po návratu se chystá společně s dalšími olympioniky na Staroměstské náměstí. "Doufám, že tam bude se mnou spousta fanoušků a že si užijeme," řekla dvojnásobná medailistka.

A zatímco jí děkovali fanoušci, ona sama vyjádřila vděk rodině, trenérům a dalším členům svého týmu. A prozradila, že se už těší na Milku. Na Koreu ale bude vzpomínat hodně ráda. Nejenom kvůli zlatým úspěchům.

"Budu vzpomínat do konce života. Jsou tady skvělí lidé. Tratě byly perfektně připravené. Byla jsem ve všech třech lyžařských areálech, takže jsem měla šanci jezdit na všech sjezdovkách. A bylo to úžasné. Jsou tu skvělé sjezdovky a moc ráda jsem si na nich zajezdila," pochválila organizátory.