Jaromír Soukup: Prezidentské volby v lednu nebudou!

V lednu nás místo prezidentských voleb čeká velká blamáž. Sporné postupy ministerstva vnitra a deklarovaný postoj předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského tomu nasvědčují.

Ministerstvo vnitra vyřadilo celkem dvanáct kandidátů. Použilo při tom vnitřní předpis stanovující způsob, jak se zkoumají podpisy občanů na petičních arších. Ten vnitřní předpis neznáme, není dohledatelný. Každopádně Rakušanův úřad podle něj postupoval. Jednoduše řečeno se zkontroloval dejme tomu každý desátý z pěti tisíc podpisů, a když bude obsahovat nějakou chybu, počítá se, že špatně je deset procent podpisů.

Na základě tohoto předpokladu bylo z prezidentské volby vyřazeno několik kandidátů. Mezi ty nejvýznamnější patří Tomáš Březina, Karel Janeček a Karel Diviš. Problém je, že například Janečkovi neuznali jeho vlastní podpis s tím, že dvojka, kterou měl napsanou u čísla občanky, není dostatečně krasopisná. Ministerstvo vnitra si k tomu vnitřnímu předpisu pravděpodobně udělalo ještě nějaký předpis českého krasopisu.

To samo o sobě by fakticky nemuselo nic znamenat. Diviš, Janeček ani Březina nebyli favority voleb. Volby ale musejí být naprosto spravedlivé. Nemůžete nikomu zakázat přístup k volbám tak, že si nalomíte pravidla. Volby jsou spravedlivý právní akt. Pokud dojde k vyřazení některých kandidátů sporným způsobem, pak volby jednoduše přestávají být regulérní.

Volby může zrušit jenom Ústavní soud. A proč o tom mluvím? Protože ministerstvo vnitra opravdu rozhodovalo divně. Už zmíněný vnitřní předpis existuje deset let. To je možné, ale to, že na minulé volby si nikdo nestěžoval, ještě neznamená, že předpis je nastaven dobře. To, co ministerstvo vnitra udělalo s podpisy občanů, je příšerné. Janečkův argument, že není normální, aby mu neuznali jeho vlastní podpis, je naprosto pravdivý - a to říkám s tím, že Karla Janečka neznám a nevolil bych ho.

Mám pocit, že předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský celé dění kolem prezidentské volby pečlivě sleduje. Úplně nečekaně Rychetský řekl, že nechce, aby Ústavní soud byl pobočkou Agrofertu. To je šokující vyjádření, které ale má svou logiku v jeho osobnosti. Rychetský není soudce, který nevnímá, kdo je u vesla. Je celá řada soudců, kterým je to úplně jedno a budou rozhodovat podle litery zákona. Ale Pavel Rychetský je dlouhodobě přesvědčen, že Ústavní soud je instituce, která se má spolupodílet na atmosféře a demokracii ve státě.

A nyní Pavel Rychetský jako předseda Ústavního soudu a přiznejme si, trochu aktivistický předseda Ústavního soudu, vidí, že nejvyšším ústavním činitelem se pravděpodobně stane Andrej Babiš. A veřejně řekne, že nechce, aby Ústavní soud byl pobočkou Agrofertu. Co s tím může udělat? Odstoupit ze své funkce, odejít do důchodu? Může ale zabránit tomu, aby se Babiš stal prezidentem. A jak? Tím, že volby nebudou. Rychetský musí uplatnit svůj vliv, dokud ho má. Pokud chce tento vliv uplatnit na rozhodování o platnosti nebo neplatnosti voleb, musí to udělat v těchto dnech. Ještě nikdy se totiž nestalo, že soud zpětně prohlásil volby za neplatné. Ale stalo se, že byly zrušené. Stalo se to a můj tip je, že se to stane znovu.