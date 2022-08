Profesionální sportovní vybavení pro různé sportovní disciplíny? Pouze u Sportano!

Vybavení od těch nejpopulárnějších sportů až po ty okrajové. Pouze špičkové značky zaručující nejvyšší kvalitu a pohodlí. To vše je odnedávna k dispozici na jednom místě. Sportovní obchod Sportano nabízí prvotřídní vybavení a sportovní oblečení a spoustu dalších výhod!

Proč se zrodil obchod Sportano

Začátečníci i profesionální sportovci si dobře uvědomují důležitost správného výběru vybavení a doplňků i oblečení. Zejména pokud chtějí podávat stále lepší a lepší výkony a vidět progres. Donedávna bylo hledání správného vybavení náročné a časově velmi náročné. Nabídka sportů na internetu byla široká, ale poměrně rozptýlená.

Tento problém přitáhl pozornost skupiny odborníků na elektronické obchodování. Rozhodli se spojit své znalosti, vyměnit si zkušenosti a uvést na český trh zcela nový standard sportovního nakupování. Po mnoha měsících příprav a pečlivého testování všech řešení se objevil - multibrandový obchod https://sportano.cz. Jaké produkty tam najdete? Co je na něm jedinečného a proč usnadňuje výběr na každém kroku?

Špičkový servis při nákupu

Obchod Sportano je vytvořen odborníky, kteří se zaměřují na inovace a moderní řešení. Každý den se starají o to, aby uživatelé mohli nakupovat v příjemném prostředí a bez jakéhokoli rušení. Webové stránky Sportano.cz jsou proto výkonnou on-line službou, která zajišťuje stabilitu a rychlost. Nabídky, kategorie, jednotlivé obory - vše je uspořádáno tak, aby vyhledání jakéhokoli výrobku nebo kusu oblečení zabralo co nejméně času. K tomu přispívají také četné filtry a uživatelsky přívětivá a zcela intuitivní navigace.

To je však teprve začátek. Internetový obchod Sportano tvoří také tým nadšenců pro různé sporty a všechny pohybové aktivity. Od fotbalu po paddleboarding. Od lyžování po plachtění, od tenisu po rybaření. Každý z nich dobře ví, jaké to je, začínat ve světě sportu, ale také to, jak důležité je vybrat si správné vybavení. Proto poskytují profesionální zákaznický servis, který je k dispozici na vyhrazeném čísle telefonní linky, on-line chatu, formuláři nebo e-mailové adrese.

Na druhé straně čeká tým odborníků, kteří jsou připraveni zodpovědět všechny dotazy a pomoci s výběrem sportovního zboží. Posláním sportovního obchodu Sportano je totiž propagovat sportovní životní styl a nakazit sportovní energií každého, kdo pravidelně trénuje a chce zlepšit svou kondici a pečovat o své zdraví a postavu.

Tým Sportano denně sleduje technické inovace a novinky ve světě sportu, aby mohl svým zákazníkům vždy poskytnout odborné poradenství. Stojí za to využít tuto inovativní a na českém trhu jedinečnou službu.

Sporty od A do Z

Sportano je platforma, která poskytuje špičkové vybavení, oblečení a veškeré příslušenství a doplňky pro velké množství disciplín. Kompletní vybavení zde najdou milovníci kolektivních sportů, zimních sportů, turistiky, fitness a posiloven, stejně jako příznivci cyklistiky, koloběžek či skateboardingu. Na své si přijdou i milovníci vodních sportů, raketových sportů nebo bojových sportů.

Za zmínku stojí také široká nabídka sportovní elektroniky ve Sportanu. Patří mezi ně nejlepší hodinky, sluchátka, reproduktory, profesionální navigace nebo drony. To však stále není vše. Sportano zahrnuje také kategorie, jako je rybaření, rekreační sporty nebo doplňky stravy a sportovní medicína.

Rychlost a pohodlí především

Objednávky zadané v obchodě Sportano jsou připraveny k odeslání nejpozději do 24 hodin. Při nákupu nad 800 CZK je doručení kurýrem zcela zdarma a zákazníci mají až 30 dní na rozhodnutí a případné vrácení zboží.

Platforma nabízí několik pohodlných platebních metod: dobírku, Visa a Mastercard, PayU nebo klasicky bankovním převodem. Ještě před první transakcí se vyplatí přihlásit se k odběru newsletteru Sportano a získat speciální slevu a přístup k novinkám určeným pouze pro předplatitele.

Sportano je zkrátka novou dimenzí sportovního nakupování!