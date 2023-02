Společnosti MÉDEA, Barrandov Televizní studio a KNOWLIMITS Group narovnaly vzájemné spory, insolvence se nekoná

Společnosti KNOWLIMITS Group, a.s., MÉDEA, a.s. a Barrandov Televizní studio a.s. tímto prohlašují, že k dnešnímu (28. 2. 2023) dni uzavřely dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností, kterou narovnaly veškeré vzájemné spory.

V rámci narovnání obchodních vztahů vzala společnost KNOWLIMITS Group, a.s. také zpět insolvenční návrh podaný proti společnosti MÉDEA, a.s.

Jaromir Soukup Rudolf Mihle

MEDEA, a.s. KNOWLIMITS Group, a.s.

Barrandov Televizní studio a.s.