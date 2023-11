Útok v Jeruzalémě vedl ke zranění dvou policistů, útočníka se podařilo zneškodnit

Při útoku nožem v Jeruzalémě byli dnes ráno zraněni dva izraelští policisté. Policie uvedla, že útočníka, jehož označila za teroristu, zneškodnila. Píše to izraelský tisk s odkazem na prohlášení bezpečnostních složek. Podle médií je jedna policistka po útoku ve vážném stavu, její kolega byl zraněn lehce.

Incident se stal u jednoho ze vstupů do jeruzalémského Starého města. Zdravotnické složky potvrdily, že přijaly dva zraněné pohraniční policisty, uvedl server The Times of Israel. Podle něj není jasný stav útočníka, další média se však domnívají, že ho policie zastřelila.

V uplynulých měsících se v Jeruzalémě odehrálo několik podobných útoků. Izrael obsadil Jeruzalém v roce 1967, jeho východní část si však nárokují Palestinci. Spory mezi izraelskými úřady a Palestinci se vedou například ohledně izraelského osidlování východního Jeruzaléma. Napětí se ve městě zvýšilo po útoku palestinského hnutí Hamás na jih Izraele ze 7. října.