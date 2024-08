7 divů Sphere, technologického zázraku z Las Vegas

Objevte s námi Sphere, nejmodernější koncertní halu na světě, která stála miliardy dolarů a která je zevnitř i z venku komplet pokrytá jednolitým displejem s vysokým rozlišením. Je nejdražší atrakce v Las Vegas novodobým divem světa, nebo má jen dobrý marketing?

Gigantická svítící (polo)koule, která vypadá, že přiletěla z vesmíru, a dopadla do nevadské pouště. Shodou okolností přímo na bulvár Las Vegas Strip, hned vedle všech těch slavných kasin, divadel, restaurací a někdy i automatů zdarma k vyzkoušení. Ve městě, které nikdy nespí, svítí a bliká od večera do rána. Od října 2023, kdy ji otevřel koncert U2, se okamžitě zařadila mezi vůbec nejnavštěvovanější místní atrakce.

Jaká tedy tahle nová lasvegaská vábnička je?

1. Nepřehlédnutelná

Až se poletíte podívat do Las Vegas (a stanete se jedním z 30 milionů lidí, kteří mají každý rok stejný nápad), Sphere upoutá vaši pozornost už před samotným přistáním. V noci je totiž velmi dobře vidět z okénka letadla, všem těm nasvíceným budovám, atrakcím a billboardům navzdory. Z ptačí perspektivy působí jako měsíc mezi hvězdami.

2. Obrovská

Sphere měří na výšku 112 metrů a zabírá plochu 81 300 m². Je tedy zhruba 2,5× větší než česká O2 arena a jde o největší kulovou stavbu na světě. Co se týče kapacity, tak ta je naopak s "naší" největší krytou halou srovnatelná. Hlediště koncipované jako v divadle totiž zabírá zhruba dvě třetiny obvodu haly. Zbylou plochu pokrývá ooobří displej, který si zaslouží vlastní odstavec.

3. S megadispleji

Vnitřní "obrazovku", nebo spíš multimediální stěnu, tvoří LED panel s rozlišením 16 K. Kdybyste ho rozložili na zem, zabral by 2 fotbalové hřiště. A to ještě nic není proti vnějšímu plášti Sphere, který taktéž tvoří obrovský jednolitý displej. Ten je zdaleka největší na světě - rozložený by pokryl komplet celé Václavské náměstí a část ulice Na Příkopech k tomu.

4. Nejdražší

Sphere stála investory 2,3 miliardy dolarů, a stala se tak úplně nejdražší stavbou v dějinách Las Vegas. A to už něco znamená. Není proto divu, že jednodenní pronájem vnějšího pláště jako reklamní plochy stojí 450 000 dolarů. Pořadatelům akcí se ale takové promo bohatě vrátí na vstupném. Nejlevnější lupen na show kapely Eagles vyjde na 7 500 Kč a je beznadějně vyprodáno.

5. Rozvibrovaná

Ozvučení v hale Sphere je splněným snem každého audiofila. Aby ne, když se sestává z celkem 164 000 reproduktorů. Dohromady, což vás teď už asi nepřekvapí, tvoří největší reproduktorové pole světa. Kromě repráků a subwooferů tady umí vibrovat dokonce i samotné sedačky pro diváky. Pro maximální zážitek z hudby a multimediálních kinoefektů.

6. Udržitelná

Rozjet celou show naplno sežere v jednu chvíli tolik elektřiny, kolik by stačilo na provoz 21 000 amerických domácností ve špičce. Naštěstí, celých 70 % z toho ovšem podle provozovatelů pokryjí olbřímí solární elektrárny v nevadské poušti. Ekologové přesto namítají, že takové stavby příliš nepřibližují Las Vegas k závazku stát se do roku 2050 uhlíkově neutrálním městem…

7. Inspirující

Sotva Sphere otevřela, už se začíná mluvit o tom, že by její kopie mohly vyrůst i v jiných místech po světě. Nejvíce se mluví o čínském Hong Kongu, arabském Abú Dhabí a pak o evropské kulturní metropoli číslo jedna - Londýně. Zdá se ovšem, že místní o gigadrahou "Hvězdu smrti" příliš nestojí.

Ještě minimálně pár let tak bude platit, že když chcete do Sphere, musíte do Vegas.